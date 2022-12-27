https://ria.ru/20221227/gruppirovka-1841553757.html

Киев наращивает группировку в Харьковской области

Киев наращивает группировку в Харьковской области - РИА Новости, 27.12.2022

Киев наращивает группировку в Харьковской области

Штурмовые подразделения украинских военных, по данным разведки, усиливаются личным составом в населенном пункте Чернещина (Харьковская область), сообщил РИА... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T08:42

2022-12-27T08:42

2022-12-27T08:42

специальная военная операция на украине

андрей марочко

харьковская область

сватово

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Штурмовые подразделения украинских военных, по данным разведки, усиливаются личным составом в населенном пункте Чернещина (Харьковская область), сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. "В н.п. Чернещина (Харьковская область, юго-западнее Сватово) отмечена дополнительная переброска личного состава ВФУ для усиления штурмующих подразделений в направлении Сватово", - рассказал Марочко Офицер отметил, что прибывающие подкрепления не обеспечены закрытыми средствами связи и испытывают нехватку стрелкового и артиллерийского вооружения, а также боеприпасов к ним. Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.

https://ria.ru/20221227/zapad-1841521306.html

харьковская область

сватово

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, харьковская область, сватово, луганская народная республика