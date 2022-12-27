https://ria.ru/20221227/gruppirovka-1841553757.html
Киев наращивает группировку в Харьковской области
Киев наращивает группировку в Харьковской области - РИА Новости, 27.12.2022
Киев наращивает группировку в Харьковской области
Штурмовые подразделения украинских военных, по данным разведки, усиливаются личным составом в населенном пункте Чернещина (Харьковская область), сообщил РИА... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T08:42
2022-12-27T08:42
2022-12-27T08:42
специальная военная операция на украине
андрей марочко
харьковская область
сватово
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Штурмовые подразделения украинских военных, по данным разведки, усиливаются личным составом в населенном пункте Чернещина (Харьковская область), сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. "В н.п. Чернещина (Харьковская область, юго-западнее Сватово) отмечена дополнительная переброска личного состава ВФУ для усиления штурмующих подразделений в направлении Сватово", - рассказал Марочко Офицер отметил, что прибывающие подкрепления не обеспечены закрытыми средствами связи и испытывают нехватку стрелкового и артиллерийского вооружения, а также боеприпасов к ним. Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
https://ria.ru/20221227/zapad-1841521306.html
харьковская область
сватово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, харьковская область, сватово, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Харьковская область, Сватово, Луганская Народная Республика
Киев наращивает группировку в Харьковской области
Народная милиция ЛНР: Киев наращивает группировку под Харьковом в направлении Сватово