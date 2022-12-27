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Киев наращивает группировку в Харьковской области - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/gruppirovka-1841553757.html
Киев наращивает группировку в Харьковской области
Киев наращивает группировку в Харьковской области - РИА Новости, 27.12.2022
Киев наращивает группировку в Харьковской области
Штурмовые подразделения украинских военных, по данным разведки, усиливаются личным составом в населенном пункте Чернещина (Харьковская область), сообщил РИА... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T08:42
2022-12-27T08:42
специальная военная операция на украине
андрей марочко
харьковская область
сватово
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Штурмовые подразделения украинских военных, по данным разведки, усиливаются личным составом в населенном пункте Чернещина (Харьковская область), сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. "В н.п. Чернещина (Харьковская область, юго-западнее Сватово) отмечена дополнительная переброска личного состава ВФУ для усиления штурмующих подразделений в направлении Сватово", - рассказал Марочко Офицер отметил, что прибывающие подкрепления не обеспечены закрытыми средствами связи и испытывают нехватку стрелкового и артиллерийского вооружения, а также боеприпасов к ним. Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
https://ria.ru/20221227/zapad-1841521306.html
харьковская область
сватово
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андрей марочко, харьковская область, сватово, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Харьковская область, Сватово, Луганская Народная Республика
08:42 27.12.2022
 
Киев наращивает группировку в Харьковской области

Народная милиция ЛНР: Киев наращивает группировку под Харьковом в направлении Сватово

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Штурмовые подразделения украинских военных, по данным разведки, усиливаются личным составом в населенном пункте Чернещина (Харьковская область), сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В н.п. Чернещина (Харьковская область, юго-западнее Сватово) отмечена дополнительная переброска личного состава ВФУ для усиления штурмующих подразделений в направлении Сватово", - рассказал Марочко
Офицер отметил, что прибывающие подкрепления не обеспечены закрытыми средствами связи и испытывают нехватку стрелкового и артиллерийского вооружения, а также боеприпасов к ним.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
Статуя Свободы на закате в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
08:00
Запад решил сыграть с Россией в ядерную "русскую рулетку"
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоХарьковская областьСватовоЛуганская Народная Республика
 
 
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