Рейтинг@Mail.ru
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на семь процентов - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/gripp-1841593583.html
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на семь процентов
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на семь процентов - РИА Новости, 27.12.2022
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на семь процентов
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 7%, общее число заболевших составило 1,7 миллиона человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:28
2022-12-27T11:33
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751456617_0:2:3071:1729_1920x0_80_0_0_bb9813f37ad78d35b4fa8cc9713147cc.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 7%, общее число заболевших составило 1,7 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 миллиона человек", - говорится в сообщении. При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них, уточнили в ведомстве. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, на их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему является вирус А(H1N1)2009 (свиной грипп), который зафиксирован во всех российских регионах, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20221223/antibiotiki-1840710478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751456617_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5af0a208dba3509f24926be101c5fd88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
11:28 27.12.2022 (обновлено: 11:33 27.12.2022)
 
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на семь процентов

Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю на семь процентов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 7%, общее число заболевших составило 1,7 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 миллиона человек", - говорится в сообщении.
При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них, уточнили в ведомстве.
Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, на их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему является вирус А(H1N1)2009 (свиной грипп), который зафиксирован во всех российских регионах, подчеркнули в пресс-службе.
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 04:23
Эксперт напомнил, в каких случаях стоит принимать антибиотики
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала