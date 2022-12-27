https://ria.ru/20221227/gripp-1841593583.html

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на семь процентов

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на семь процентов - РИА Новости, 27.12.2022

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на семь процентов

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 7%, общее число заболевших составило 1,7 миллиона человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:28

2022-12-27T11:28

2022-12-27T11:33

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 7%, общее число заболевших составило 1,7 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 миллиона человек", - говорится в сообщении. При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них, уточнили в ведомстве. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, на их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему является вирус А(H1N1)2009 (свиной грипп), который зафиксирован во всех российских регионах, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20221223/antibiotiki-1840710478.html

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)