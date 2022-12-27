https://ria.ru/20221227/gripp-1841593583.html
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на семь процентов
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на семь процентов - РИА Новости, 27.12.2022
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на семь процентов
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 7%, общее число заболевших составило 1,7 миллиона человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:28
2022-12-27T11:28
2022-12-27T11:33
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 7%, общее число заболевших составило 1,7 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 миллиона человек", - говорится в сообщении. При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них, уточнили в ведомстве. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, на их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему является вирус А(H1N1)2009 (свиной грипп), который зафиксирован во всех российских регионах, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20221223/antibiotiki-1840710478.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
11:28 27.12.2022 (обновлено: 11:33 27.12.2022)
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на семь процентов
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю на семь процентов
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 7%, общее число заболевших составило 1,7 миллиона человек, сообщила пресс-служба
Роспотребнадзора.
"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 миллиона человек", - говорится в сообщении.
При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них, уточнили в ведомстве.
Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, на их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему является вирус А(H1N1)2009 (свиной грипп), который зафиксирован во всех российских регионах, подчеркнули в пресс-службе.