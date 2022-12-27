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СМИ: Блинкен потерпел неожиданное фиаско - РИА Новости, 27.12.2022
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СМИ: Блинкен потерпел неожиданное фиаско
СМИ: Блинкен потерпел неожиданное фиаско - РИА Новости, 27.12.2022
СМИ: Блинкен потерпел неожиданное фиаско
Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Пекина сведения о контактах с Россией и Германией потерпела фиаско, говорится в статье издания Asia Times. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T06:38
2022-12-27T07:51
в мире
энтони блинкен
ван и (политик)
си цзиньпин
китай
сша
россия
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Пекина сведения о контактах с Россией и Германией потерпела фиаско, говорится в статье издания Asia Times.Как отмечает автор, индийский колумнист и бывший дипломат Мелкулангара Бхадракумар, госсекретарь США решил, что в его "самозваной роли мирового полицейского" он имеет право быть в курсе всех дел между Германией, Китаем и Россией. "Однако звонок Блинкена министру иностранных дел Китая Вану И в пятницу 23 декабря обернулся фиаско", - пишет он.По мнению Бхадракумара, глава американского внешнеполитического ведомства "наверняка рассчитывал собрать подробные сведения" о двух беседах на высшем уровне, которые председатель КНР Си Цзиньпин провел на прошлой неделе: с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.Вероятно, считает дипломат, Блинкен пришел к "разумному выводу", что звонок Штайнмайера Си Цзиньпину и визит Медведева в Пекин - "никак не простая случайность", из-за чего он и "заподозрил неладное". В обоих случаях среди тем для обсуждения упоминалась Украина, при этом свою миссию Блинкен "исполнил топорно", сделав упор на спорных американо-китайских вопросах, особенно на ситуации с коронавирусом в Китае, когда он потребовал "прозрачности для международного сообщества"."Неудивительно, что Ван И строго отчитал Блинкена за попытку "одновременно вести диалог и заниматься сдерживанием" и "рассуждая о сотрудничестве, воткнуть Китаю нож в спину"", - резюмирует автор.Как ранее сообщил госдеп, Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД КНР, в ходе которого стороны обсудили необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации, также обсуждалась спецоперация России на Украине. В воскресенье Ван И сообщил, что китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями в уходящем году, при этом Китай решительно противостоял провокациям и давлению со стороны США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221226/kitay-1841271213.html
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в мире, энтони блинкен, ван и (политик), си цзиньпин, китай, сша, россия
В мире, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Китай, США, Россия
06:38 27.12.2022 (обновлено: 07:51 27.12.2022)
 
СМИ: Блинкен потерпел неожиданное фиаско

Asia Times: глава МИД КНР Ван И отчитал госсекретаря США Блинкена за двойную политику

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Пекина сведения о контактах с Россией и Германией потерпела фиаско, говорится в статье издания Asia Times.
Как отмечает автор, индийский колумнист и бывший дипломат Мелкулангара Бхадракумар, госсекретарь США решил, что в его "самозваной роли мирового полицейского" он имеет право быть в курсе всех дел между Германией, Китаем и Россией. "Однако звонок Блинкена министру иностранных дел Китая Вану И в пятницу 23 декабря обернулся фиаско", - пишет он.
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По мнению Бхадракумара, глава американского внешнеполитического ведомства "наверняка рассчитывал собрать подробные сведения" о двух беседах на высшем уровне, которые председатель КНР Си Цзиньпин провел на прошлой неделе: с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.
Вероятно, считает дипломат, Блинкен пришел к "разумному выводу", что звонок Штайнмайера Си Цзиньпину и визит Медведева в Пекин - "никак не простая случайность", из-за чего он и "заподозрил неладное". В обоих случаях среди тем для обсуждения упоминалась Украина, при этом свою миссию Блинкен "исполнил топорно", сделав упор на спорных американо-китайских вопросах, особенно на ситуации с коронавирусом в Китае, когда он потребовал "прозрачности для международного сообщества".
"Неудивительно, что Ван И строго отчитал Блинкена за попытку "одновременно вести диалог и заниматься сдерживанием" и "рассуждая о сотрудничестве, воткнуть Китаю нож в спину"", - резюмирует автор.
Как ранее сообщил госдеп, Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД КНР, в ходе которого стороны обсудили необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации, также обсуждалась спецоперация России на Украине. В воскресенье Ван И сообщил, что китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями в уходящем году, при этом Китай решительно противостоял провокациям и давлению со стороны США.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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