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В СПЧ прокомментировали факты завышения цен на военную экипировку - РИА Новости, 27.12.2022
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В СПЧ прокомментировали факты завышения цен на военную экипировку
В СПЧ прокомментировали факты завышения цен на военную экипировку - РИА Новости, 27.12.2022
В СПЧ прокомментировали факты завышения цен на военную экипировку
Фактов завышения цен на военную экипировку почти нет, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:42
2022-12-27T17:42
валерий фадеев
россия
общество
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Фактов завышения цен на военную экипировку почти нет, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Эти проблемы (с выплатами мобилизованным) можно решить (...). Что касается задержек выплат, их все меньше и меньше. Завышения цен (на экипировку военнослужащих в настоящее время) практически нет", - сказал глава СПЧ журналистам. Также он добавил, что вопросы к военной экипировке мобилизованных, тем не менее, сохраняются, "нареканий много".
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валерий фадеев, россия, общество
Валерий Фадеев, Россия, Общество
17:42 27.12.2022
 
В СПЧ прокомментировали факты завышения цен на военную экипировку

Глава СПЧ Фадеев: фактов завышения цен на военную экипировку почти нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПродажа военного снаряжения и амуниции в Москве
Продажа военного снаряжения и амуниции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Продажа военного снаряжения и амуниции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Фактов завышения цен на военную экипировку почти нет, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Эти проблемы (с выплатами мобилизованным) можно решить (...). Что касается задержек выплат, их все меньше и меньше. Завышения цен (на экипировку военнослужащих в настоящее время) практически нет", - сказал глава СПЧ журналистам.
Также он добавил, что вопросы к военной экипировке мобилизованных, тем не менее, сохраняются, "нареканий много".
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Источник: боец в экипировке "Легионер" сможет управлять дронами и роботами
 
Валерий ФадеевРоссияОбщество
 
 
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