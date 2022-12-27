https://ria.ru/20221227/ekipirovka-1841729995.html

В СПЧ прокомментировали факты завышения цен на военную экипировку

В СПЧ прокомментировали факты завышения цен на военную экипировку - РИА Новости, 27.12.2022

В СПЧ прокомментировали факты завышения цен на военную экипировку

Фактов завышения цен на военную экипировку почти нет, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:42

2022-12-27T17:42

2022-12-27T17:42

валерий фадеев

россия

общество

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Фактов завышения цен на военную экипировку почти нет, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Эти проблемы (с выплатами мобилизованным) можно решить (...). Что касается задержек выплат, их все меньше и меньше. Завышения цен (на экипировку военнослужащих в настоящее время) практически нет", - сказал глава СПЧ журналистам. Также он добавил, что вопросы к военной экипировке мобилизованных, тем не менее, сохраняются, "нареканий много".

https://ria.ru/20221223/legioner-1840707825.html

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валерий фадеев, россия, общество