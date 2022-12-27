https://ria.ru/20221227/davlenie-1841710477.html

Кремль прокомментировал заявление секретаря СБ Армении о давлении на Ереван

Кремль прокомментировал заявление секретаря СБ Армении о давлении на Ереван - РИА Новости, 27.12.2022

Кремль прокомментировал заявление секретаря СБ Армении о давлении на Ереван

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на запрос онлайн-ресурса news.am назвал провокационными утверждения секретаря Совета безопасности... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:52

2022-12-27T16:52

2022-12-27T20:42

армения

россия

дмитрий песков

политика

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ЕРЕВАН, 27 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на запрос онлайн-ресурса news.am назвал провокационными утверждения секретаря Совета безопасности Армении о давлении, якобы оказываемом на Ереван для присоединения к Союзному государству России и Белоруссии.В понедельник секретарь Совбеза Армении Армен Григорян прокомментировал слова посла Белоруссии в Армении Александра Конюка о том, что в Союзном государстве "не хватает третьей страны". Посол не конкретизировал, какой именно, но добавил, что отслеживал и смотрел, "как реагируют братья-армяне", и "они его поддержали". Григорян в ответ заявил, что Союзное государство является "полным нарушением суверенитета". Упомянув о заявлении белорусского посла о Союзном государстве, Григорян отметил, что "давление на Армению идет и отсюда" и "когда демократия и демократическая система Армении сопротивляются этому, то получают давление иного характера в военном виде".Ранее секретарь Совбеза Армении заявил, что давление, связанное с закрытием Лачинского коридора в Карабахе, обусловлено также требованием о предоставлении экстерриториального коридора через территорию Армении, связывающего Азербайджан с Нахичеванью.Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и Госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".

https://ria.ru/20221222/karabakh-1840457699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

армения, россия, дмитрий песков, политика