16:52 27.12.2022 (обновлено: 20:42 27.12.2022)
Кремль прокомментировал заявление секретаря СБ Армении о давлении на Ереван
Песков назвал провокационным высказывание секретаря Совбеза Армении о присоединении к СГ
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на запрос онлайн-ресурса news.am назвал провокационными утверждения секретаря Совета безопасности Армении о давлении, якобы оказываемом на Ереван для присоединения к Союзному государству России и Белоруссии.
В понедельник секретарь Совбеза Армении Армен Григорян прокомментировал слова посла Белоруссии в Армении Александра Конюка о том, что в Союзном государстве "не хватает третьей страны". Посол не конкретизировал, какой именно, но добавил, что отслеживал и смотрел, "как реагируют братья-армяне", и "они его поддержали". Григорян в ответ заявил, что Союзное государство является "полным нарушением суверенитета". Упомянув о заявлении белорусского посла о Союзном государстве, Григорян отметил, что "давление на Армению идет и отсюда" и "когда демократия и демократическая система Армении сопротивляются этому, то получают давление иного характера в военном виде".
"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", — заявил Песков в ответ на запрос news.am.
Ранее секретарь Совбеза Армении заявил, что давление, связанное с закрытием Лачинского коридора в Карабахе, обусловлено также требованием о предоставлении экстерриториального коридора через территорию Армении, связывающего Азербайджан с Нахичеванью.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и Госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
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