https://ria.ru/20221227/bron-1841761433.html

В Киеве хотят разрешить украинцам с бронью от призыва выезжать за границу

В Киеве хотят разрешить украинцам с бронью от призыва выезжать за границу - РИА Новости, 27.12.2022

В Киеве хотят разрешить украинцам с бронью от призыва выезжать за границу

Правительство Украины планирует разрешить гражданам, получившим бронирование от призыва, выезжать в заграничные командировки, сообщает украинское издание Forbes РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:47

2022-12-27T19:47

2022-12-27T19:47

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство Украины планирует разрешить гражданам, получившим бронирование от призыва, выезжать в заграничные командировки, сообщает украинское издание Forbes со ссылкой на министра экономики Юлии Свириденко. На каких условиях будут разрешены такие командировки, пока не уточняется, однако новый проект по бронированию уже находится на согласовании в Кабинете министров. "Дискуссия в самом разгаре", – уточнила Свириденко. По данным Forbes, под новые критерии бронирования подпадают сотрудники, которые работают в государственном секторе, на предприятиях, которые выполняют мобилизационные задания, производят продукцию для украинских войск и имеют критически важное значение для экономики. При этом предпочтение будет отдаваться представителям бизнеса, все выезжать не смогут. "Наша задача – помочь бизнесу, который работает, выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках", — подчеркнула Свириденко.

https://ria.ru/20221223/naemniki-1840843225.html

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