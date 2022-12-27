https://ria.ru/20221227/bokal-1841551536.html
Эксперт рассказал о необычном украшении бокалов к Новому году
Эксперт рассказал о необычном украшении бокалов к Новому году - РИА Новости, 27.12.2022
Эксперт рассказал о необычном украшении бокалов к Новому году
Праздничный новогодний стол в преддверии года Кролика будет выглядеть и символично, и необычно, если попробовать, например, оформить бокалы для шампанского... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T08:11
2022-12-27T08:11
2022-12-27T11:29
общество
ольга воронова
новый год
новый год — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151904/13/1519041317_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_c6be5d87ed089123d91b069049caf028.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Праздничный новогодний стол в преддверии года Кролика будет выглядеть и символично, и необычно, если попробовать, например, оформить бокалы для шампанского выращенной на них настоящей зеленой травой, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов Ольга Воронова. "Необычный сюрприз - такое украшение на новогодний стол: ведь это год Черного Кролика, и хорошо, чтобы на столе была бы настоящая, а не срезанная зелень. А сделать это очень просто: надо взять семена, которые подходят для выращивания микрозелени, смешать с семенами чиа. Последние вязкие по своей структуре, и при замачивании в небольшом количестве воды получается кашица из семян", - пояснила Воронова. Такую смесь, продолжила она, можно нанести, например, на бокалы для шампанского в виде каемки по центру, а чтобы трава быстро взошла и не завяла, такую "грядку" надо обработать натуральными стимуляторами и пять дней держать под пакетом, периодически проветривая. "В результате посуда быстро обрастает зеленью, которую тоже можно съесть", - добавила собеседник агентства. Помимо сюрпризов на новогоднем столе, приятным подарком могут стать, например, готовые наборы для посадки и пересадки различных комнатных цветов, наборы для домашнего огорода или выращивания микрозелени и так далее. А вообще начало года для садовода - это время планирования и закупок. "Я, например, в самом начале года составляю планы, учитывая особенности своего участка – какие семена купить, какой инвентарь, средства защиты растений и так далее. Все это лучше покупать зимой - и выбор лучше, и цены, и времени потом мало остается. Но рассаду сажать еще рано – этим надо начинать заниматься в середине февраля", - напомнила Воронова. Она отметила, что семена лучше покупать, чем заготавливать самостоятельно, собирая их с прошлогоднего урожая, как многие делали раньше. "Дело в том, что сейчас на посадку идет много гибридных культур: такие растения не дают подходящие семена, они предназначены для того, чтобы обеспечивать урожайность. Да и качество семян самостоятельно не обеспечить. По цене они вполне доступы, 100-200 рублей за пакетик", - сказала Воронова. Что касается многолетних растений - цветов, кустарников и так далее, - то нынешняя нестабильная зимняя погода им неопасна, особенно неукрытым. "Для укрытых растений это тоже не страшно, но если температура выше плюс 5-6 градусов будет держаться больше недели, они могут начать подпревать. А если тепло и холод чередуются каждые 2-3 дня, они это заметить не успевают. Да и в целом у растения сейчас самый глубокий сон, так как сейчас самый короткий световой день", - заключила собеседник агентства.
https://ria.ru/20221227/podarki-1841540101.html
https://ria.ru/20221227/issledovanie-1841546860.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151904/13/1519041317_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_a26ff55f26b637b64197a3aebc35ac9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ольга воронова, новый год
Общество, Ольга Воронова, Новый год, Новый год — 2023
08:11 27.12.2022 (обновлено: 11:29 27.12.2022)
Эксперт рассказал о необычном украшении бокалов к Новому году
Эксперт рассказал, как вырастить траву для украшения бокалов на Новый год
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Праздничный новогодний стол в преддверии года Кролика будет выглядеть и символично, и необычно, если попробовать, например, оформить бокалы для шампанского выращенной на них настоящей зеленой травой, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов Ольга Воронова.
"Необычный сюрприз - такое украшение на новогодний стол: ведь это год Черного Кролика, и хорошо, чтобы на столе была бы настоящая, а не срезанная зелень. А сделать это очень просто: надо взять семена, которые подходят для выращивания микрозелени, смешать с семенами чиа. Последние вязкие по своей структуре, и при замачивании в небольшом количестве воды получается кашица из семян", - пояснила Воронова.
Такую смесь, продолжила она, можно нанести, например, на бокалы для шампанского в виде каемки по центру, а чтобы трава быстро взошла и не завяла, такую "грядку" надо обработать натуральными стимуляторами и пять дней держать под пакетом, периодически проветривая. "В результате посуда быстро обрастает зеленью, которую тоже можно съесть", - добавила собеседник агентства.
Помимо сюрпризов на новогоднем столе, приятным подарком могут стать, например, готовые наборы для посадки и пересадки различных комнатных цветов, наборы для домашнего огорода или выращивания микрозелени и так далее. А вообще начало года для садовода - это время планирования и закупок.
"Я, например, в самом начале года составляю планы, учитывая особенности своего участка – какие семена купить, какой инвентарь, средства защиты растений и так далее. Все это лучше покупать зимой - и выбор лучше, и цены, и времени потом мало остается. Но рассаду сажать еще рано – этим надо начинать заниматься в середине февраля", - напомнила Воронова.
Она отметила, что семена лучше покупать, чем заготавливать самостоятельно, собирая их с прошлогоднего урожая, как многие делали раньше. "Дело в том, что сейчас на посадку идет много гибридных культур: такие растения не дают подходящие семена, они предназначены для того, чтобы обеспечивать урожайность. Да и качество семян самостоятельно не обеспечить. По цене они вполне доступы, 100-200 рублей за пакетик", - сказала Воронова.
Что касается многолетних растений - цветов, кустарников и так далее, - то нынешняя нестабильная зимняя погода им неопасна, особенно неукрытым. "Для укрытых растений это тоже не страшно, но если температура выше плюс 5-6 градусов будет держаться больше недели, они могут начать подпревать. А если тепло и холод чередуются каждые 2-3 дня, они это заметить не успевают. Да и в целом у растения сейчас самый глубокий сон, так как сейчас самый короткий световой день", - заключила собеседник агентства.