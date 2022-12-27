https://ria.ru/20221227/bokal-1841551536.html

Эксперт рассказал о необычном украшении бокалов к Новому году

Эксперт рассказал о необычном украшении бокалов к Новому году - РИА Новости, 27.12.2022

Эксперт рассказал о необычном украшении бокалов к Новому году

Праздничный новогодний стол в преддверии года Кролика будет выглядеть и символично, и необычно, если попробовать, например, оформить бокалы для шампанского... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T08:11

2022-12-27T08:11

2022-12-27T11:29

общество

ольга воронова

новый год

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Праздничный новогодний стол в преддверии года Кролика будет выглядеть и символично, и необычно, если попробовать, например, оформить бокалы для шампанского выращенной на них настоящей зеленой травой, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов Ольга Воронова. "Необычный сюрприз - такое украшение на новогодний стол: ведь это год Черного Кролика, и хорошо, чтобы на столе была бы настоящая, а не срезанная зелень. А сделать это очень просто: надо взять семена, которые подходят для выращивания микрозелени, смешать с семенами чиа. Последние вязкие по своей структуре, и при замачивании в небольшом количестве воды получается кашица из семян", - пояснила Воронова. Такую смесь, продолжила она, можно нанести, например, на бокалы для шампанского в виде каемки по центру, а чтобы трава быстро взошла и не завяла, такую "грядку" надо обработать натуральными стимуляторами и пять дней держать под пакетом, периодически проветривая. "В результате посуда быстро обрастает зеленью, которую тоже можно съесть", - добавила собеседник агентства. Помимо сюрпризов на новогоднем столе, приятным подарком могут стать, например, готовые наборы для посадки и пересадки различных комнатных цветов, наборы для домашнего огорода или выращивания микрозелени и так далее. А вообще начало года для садовода - это время планирования и закупок. "Я, например, в самом начале года составляю планы, учитывая особенности своего участка – какие семена купить, какой инвентарь, средства защиты растений и так далее. Все это лучше покупать зимой - и выбор лучше, и цены, и времени потом мало остается. Но рассаду сажать еще рано – этим надо начинать заниматься в середине февраля", - напомнила Воронова. Она отметила, что семена лучше покупать, чем заготавливать самостоятельно, собирая их с прошлогоднего урожая, как многие делали раньше. "Дело в том, что сейчас на посадку идет много гибридных культур: такие растения не дают подходящие семена, они предназначены для того, чтобы обеспечивать урожайность. Да и качество семян самостоятельно не обеспечить. По цене они вполне доступы, 100-200 рублей за пакетик", - сказала Воронова. Что касается многолетних растений - цветов, кустарников и так далее, - то нынешняя нестабильная зимняя погода им неопасна, особенно неукрытым. "Для укрытых растений это тоже не страшно, но если температура выше плюс 5-6 градусов будет держаться больше недели, они могут начать подпревать. А если тепло и холод чередуются каждые 2-3 дня, они это заметить не успевают. Да и в целом у растения сейчас самый глубокий сон, так как сейчас самый короткий световой день", - заключила собеседник агентства.

https://ria.ru/20221227/podarki-1841540101.html

https://ria.ru/20221227/issledovanie-1841546860.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ольга воронова, новый год