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Жуков отказался от идеи воссоединения с Потехиным - РИА Новости, 26.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221226/zhukov-1841482343.html
Жуков отказался от идеи воссоединения с Потехиным
Жуков отказался от идеи воссоединения с Потехиным - РИА Новости, 26.12.2022
Жуков отказался от идеи воссоединения с Потехиным
Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков отказался от воссоединения с бывшим коллегой Алексеем Потехиным. Об этом сообщил телеканал "Муз-ТВ". РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:15
2022-12-26T18:15
шоубиз
сергей жуков
алексей потехин
руки вверх! (группа)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков отказался от воссоединения с бывшим коллегой Алексеем Потехиным. Об этом сообщил телеканал "Муз-ТВ". По словам исполнителя, артисты устали друг от друга за годы совместной работы. Также он сообщил, что Потехин продолжил выступать с репертуаром "Руки Вверх!". Он признался, что счастлив за коллегу. Музыканты познакомились в 1993 году. В 1995-м они основали группу "Руки Вверх!". Артисты обрели популярность благодаря хитам "Малыш" и "Студент". В 2006 году коллектив распался. Спустя время Жуков стал использовать бренд "Руки Вверх!" для сольного творчества. Второй экс-участник группы также продолжил выступать со старыми хитами. Он назвал свою музыкальную команду "Потехин бэнд". Ранее Жуков подал иск на бывшего продюсера Андрея Маликова. Причиной послужил спор о правах на 13 фонограмм музыканта.
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сергей жуков, алексей потехин, руки вверх! (группа)
Шоубиз, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Руки Вверх! (группа)
18:15 26.12.2022
 
Жуков отказался от идеи воссоединения с Потехиным

Жуков отказался от идеи воссоединения "золотого состава" группы "Руки Вверх!" с Потехиным

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСолист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков отказался от воссоединения с бывшим коллегой Алексеем Потехиным. Об этом сообщил телеканал "Муз-ТВ".

"Многие просят объединиться, но зачем? Тем более вы его спросили, хочет ли он этого? Если спросите, Леха ответит точно так же, как и я", – поделился музыкант.

По словам исполнителя, артисты устали друг от друга за годы совместной работы.
"Мы с Лешей начинали вместе, проводили друг с другом 24 часа в сутки, жили, были не разлей вода. Десять с половиной лет мы ежесекундно находились вместе. Уже невозможно было находиться рядом. Мы знали все друг о друге", – пожаловался певец.
Также он сообщил, что Потехин продолжил выступать с репертуаром "Руки Вверх!". Он признался, что счастлив за коллегу.
"Леша продолжает выступать с нашими песнями. В его команде парень, похожий на меня. Я счастлив за него", – заключил Жуков.
Музыканты познакомились в 1993 году. В 1995-м они основали группу "Руки Вверх!". Артисты обрели популярность благодаря хитам "Малыш" и "Студент".
В 2006 году коллектив распался. Спустя время Жуков стал использовать бренд "Руки Вверх!" для сольного творчества. Второй экс-участник группы также продолжил выступать со старыми хитами. Он назвал свою музыкальную команду "Потехин бэнд".
Ранее Жуков подал иск на бывшего продюсера Андрея Маликова. Причиной послужил спор о правах на 13 фонограмм музыканта.
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