https://ria.ru/20221226/zhukov-1841482343.html

Жуков отказался от идеи воссоединения с Потехиным

Жуков отказался от идеи воссоединения с Потехиным - РИА Новости, 26.12.2022

Жуков отказался от идеи воссоединения с Потехиным

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков отказался от воссоединения с бывшим коллегой Алексеем Потехиным. Об этом сообщил телеканал "Муз-ТВ". РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:15

2022-12-26T18:15

2022-12-26T18:15

шоубиз

сергей жуков

алексей потехин

руки вверх! (группа)

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков отказался от воссоединения с бывшим коллегой Алексеем Потехиным. Об этом сообщил телеканал "Муз-ТВ". По словам исполнителя, артисты устали друг от друга за годы совместной работы. Также он сообщил, что Потехин продолжил выступать с репертуаром "Руки Вверх!". Он признался, что счастлив за коллегу. Музыканты познакомились в 1993 году. В 1995-м они основали группу "Руки Вверх!". Артисты обрели популярность благодаря хитам "Малыш" и "Студент". В 2006 году коллектив распался. Спустя время Жуков стал использовать бренд "Руки Вверх!" для сольного творчества. Второй экс-участник группы также продолжил выступать со старыми хитами. Он назвал свою музыкальную команду "Потехин бэнд". Ранее Жуков подал иск на бывшего продюсера Андрея Маликова. Причиной послужил спор о правах на 13 фонограмм музыканта.

https://ria.ru/20221128/zhukov-1834817915.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей жуков, алексей потехин, руки вверх! (группа)