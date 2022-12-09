https://ria.ru/20221209/zhukov-1837490910.html

Жуков подал иск на бывшего продюсера

Жуков подал иск на бывшего продюсера - РИА Новости, 09.12.2022

Жуков подал иск на бывшего продюсера

Сергей Жуков подал иск на своего экс-продюсера Андрея Маликова и лейбл ООО "Издательство Джем". Причиной послужил спор о правах на 13 фонограмм группы "Руки... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:52

2022-12-09T15:52

2022-12-09T15:52

шоубиз

сергей жуков

руки вверх! (группа)

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сергей Жуков подал иск на своего экс-продюсера Андрея Маликова и лейбл ООО "Издательство Джем". Причиной послужил спор о правах на 13 фонограмм группы "Руки Вверх!". Среди композиций оказались хиты "Крошка моя" и "Чужие губы". Об этом сообщил "Пятый канал". Представитель музыканта Виктория Жукова заявила во время заседания, что артист не подписывал договор о передаче смежных прав Маликову. По ее словам, бывший менеджер певца не мог разрешить ООО "Издательство Джем" использовать композиции исполнителя. Представители лейбла опровергли ее слова. Они сообщили, что все контракты действительны. В ответ музыкант потребовал запретить ответчику использовать исключительные смежные права. Однако инстанция отказала исполнителю. Слушания по делу о фонограммах "Руки Вверх!" продолжатся в январе 2023 года. Ранее Андрею Разину отказали в приостановке дел о смежных правах на композиции группы "Ласковый май". Продюсер хотел единолично распоряжаться песнями коллектива.

https://ria.ru/20221207/ukupnik-1836893868.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей жуков, руки вверх! (группа)