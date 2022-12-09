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Жуков подал иск на бывшего продюсера - РИА Новости, 09.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221209/zhukov-1837490910.html
Жуков подал иск на бывшего продюсера
Жуков подал иск на бывшего продюсера - РИА Новости, 09.12.2022
Жуков подал иск на бывшего продюсера
Сергей Жуков подал иск на своего экс-продюсера Андрея Маликова и лейбл ООО "Издательство Джем". Причиной послужил спор о правах на 13 фонограмм группы "Руки... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:52
2022-12-09T15:52
шоубиз
сергей жуков
руки вверх! (группа)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сергей Жуков подал иск на своего экс-продюсера Андрея Маликова и лейбл ООО "Издательство Джем". Причиной послужил спор о правах на 13 фонограмм группы "Руки Вверх!". Среди композиций оказались хиты "Крошка моя" и "Чужие губы". Об этом сообщил "Пятый канал". Представитель музыканта Виктория Жукова заявила во время заседания, что артист не подписывал договор о передаче смежных прав Маликову. По ее словам, бывший менеджер певца не мог разрешить ООО "Издательство Джем" использовать композиции исполнителя. Представители лейбла опровергли ее слова. Они сообщили, что все контракты действительны. В ответ музыкант потребовал запретить ответчику использовать исключительные смежные права. Однако инстанция отказала исполнителю. Слушания по делу о фонограммах "Руки Вверх!" продолжатся в январе 2023 года. Ранее Андрею Разину отказали в приостановке дел о смежных правах на композиции группы "Ласковый май". Продюсер хотел единолично распоряжаться песнями коллектива.
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сергей жуков, руки вверх! (группа)
Шоубиз, Сергей Жуков, Руки Вверх! (группа)
15:52 09.12.2022
 
Жуков подал иск на бывшего продюсера

Жуков подал иск на бывшего продюсера из-за спора о фонограммах "Руки Вверх!"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСолист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сергей Жуков подал иск на своего экс-продюсера Андрея Маликова и лейбл ООО "Издательство Джем". Причиной послужил спор о правах на 13 фонограмм группы "Руки Вверх!". Среди композиций оказались хиты "Крошка моя" и "Чужие губы". Об этом сообщил "Пятый канал".
Представитель музыканта Виктория Жукова заявила во время заседания, что артист не подписывал договор о передаче смежных прав Маликову. По ее словам, бывший менеджер певца не мог разрешить ООО "Издательство Джем" использовать композиции исполнителя.
"Контрактов, заключенных между Жуковым и Маликовым, не было. Наш доверитель не подписывал документы. Соответственно, Маликов не мог заключить договоры с "Джемом" на то, чем он не обладает", – поделилась Жукова.
Представители лейбла опровергли ее слова. Они сообщили, что все контракты действительны.
"Действия соглашений уже не раз подтверждались в рамках иных судебных разбирательств", – сообщили юристы "Джема".
В ответ музыкант потребовал запретить ответчику использовать исключительные смежные права. Однако инстанция отказала исполнителю.

"Суд, оценив процессуальные доказательства, находит заявление истца о применении мер обеспечения иска подлежащим отклонению", – огласил решение судья Хызыр Муссакаев.

Слушания по делу о фонограммах "Руки Вверх!" продолжатся в январе 2023 года.
Ранее Андрею Разину отказали в приостановке дел о смежных правах на композиции группы "Ласковый май". Продюсер хотел единолично распоряжаться песнями коллектива.
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ШоубизСергей ЖуковРуки Вверх! (группа)
 
 
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