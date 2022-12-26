https://ria.ru/20221226/yuta-1841405513.html

"Они рвутся в бой": Юта вспомнила о встрече с солдатами СВО

"Они рвутся в бой": Юта вспомнила о встрече с солдатами СВО - РИА Новости, 26.12.2022

"Они рвутся в бой": Юта вспомнила о встрече с солдатами СВО

Певица Юта (Анна Осипова) вспомнила о выступлении перед мобилизованными солдатами до отправки в зону СВО. Певицу поразила их сила духа. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:28

2022-12-26T14:28

2022-12-26T14:28

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) вспомнила о выступлении перед мобилизованными солдатами до отправки в зону СВО. Певицу поразила их сила духа. Кроме того, она рассказала о жизненных ценностях военнослужащих. Также она поделилась впечатлениями от первой поездки в Донбасс. Певица восхитилась настроем жителей. Ранее исполнительница выпустила композицию "Zа жизнь" о специальной военной операции. Она восхитила поклонников своей гражданской позицией.

https://ria.ru/20221222/baskov-1840503836.html

юта

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юта, знаменитости