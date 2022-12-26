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"Они рвутся в бой": Юта вспомнила о встрече с солдатами СВО - РИА Новости, 26.12.2022
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Шоубиз
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"Они рвутся в бой": Юта вспомнила о встрече с солдатами СВО
"Они рвутся в бой": Юта вспомнила о встрече с солдатами СВО - РИА Новости, 26.12.2022
"Они рвутся в бой": Юта вспомнила о встрече с солдатами СВО
Певица Юта (Анна Осипова) вспомнила о выступлении перед мобилизованными солдатами до отправки в зону СВО. Певицу поразила их сила духа. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:28
2022-12-26T14:28
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) вспомнила о выступлении перед мобилизованными солдатами до отправки в зону СВО. Певицу поразила их сила духа. Кроме того, она рассказала о жизненных ценностях военнослужащих. Также она поделилась впечатлениями от первой поездки в Донбасс. Певица восхитилась настроем жителей. Ранее исполнительница выпустила композицию "Zа жизнь" о специальной военной операции. Она восхитила поклонников своей гражданской позицией.
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юта, знаменитости
Шоубиз, Юта, Знаменитости
14:28 26.12.2022
 
"Они рвутся в бой": Юта вспомнила о встрече с солдатами СВО

Юта рассказала о боевом духе и жизненных ценностях солдат СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПевица Юта
Певица Юта - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) вспомнила о выступлении перед мобилизованными солдатами до отправки в зону СВО. Певицу поразила их сила духа.

"Первый концерт для мобилизованных ребят меня перевернул внутри. Задача артиста какая? – Поднимать боевой дух. А там ничего поднимать не нужно. Он задран до предела. Они рвутся в бой, родину защищать. Я поняла это по разговорам, по глазам, по реакции. Они спокойно сказали: "Надо значит надо". Сказали это с гордостью", – призналась артистка в передаче "Эмпатия Манучи".

Кроме того, она рассказала о жизненных ценностях военнослужащих.
"Я много выступала для военнослужащих. Человек, который видит своими глазами смерть, переоценивает многие вещи. Для него гораздо более значимыми становятся такие ценности, как семья, долг перед родиной и перед товарищами, чувство справедливости", – сообщила исполнительница.
Также она поделилась впечатлениями от первой поездки в Донбасс. Певица восхитилась настроем жителей.
"Первый раз попала в Донбасс в 2015 году. Я думала, что еду в место, где угрюмые люди. Увидела другую картину: стрессовая ситуация пробудила в них желание жить и бороться", – заключила знаменитость.
Ранее исполнительница выпустила композицию "Zа жизнь" о специальной военной операции. Она восхитила поклонников своей гражданской позицией.
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