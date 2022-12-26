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За выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек - РИА Новости, 26.12.2022
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За выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек
За выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек - РИА Новости, 26.12.2022
За выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек
За разовой выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра российской столицы по... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:12
2022-12-26T11:07
общество
москва
анастасия ракова
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За разовой выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, центр поддержки семей мобилизованных оказался очень востребованным, пришли в том числе люди, которые до этого никогда не обращались за помощью к государству и решали свои проблемы самостоятельно. "Люди обращались к нам по более 40 тысячам различных случаев, 97% из них решены. На сегодняшний день сразу была введена разовая мера социальной помощи каждому из обратившихся членов семей размером 50 тысяч, за ней обратились 16 тысяч человек", - заявила Ракова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, москва, анастасия ракова , частичная мобилизация в россии
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Частичная мобилизация в России
09:12 26.12.2022 (обновлено: 11:07 26.12.2022)
 
За выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек

Заммэра Ракова: за выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За разовой выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, центр поддержки семей мобилизованных оказался очень востребованным, пришли в том числе люди, которые до этого никогда не обращались за помощью к государству и решали свои проблемы самостоятельно.
"Люди обращались к нам по более 40 тысячам различных случаев, 97% из них решены. На сегодняшний день сразу была введена разовая мера социальной помощи каждому из обратившихся членов семей размером 50 тысяч, за ней обратились 16 тысяч человек", - заявила Ракова.
Читайте полный текст интервью >>>
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ОбществоМоскваАнастасия РаковаЧастичная мобилизация в России
 
 
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