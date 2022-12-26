https://ria.ru/20221226/vyplata-1841282297.html

За выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек

За выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек - РИА Новости, 26.12.2022

За выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек

За разовой выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра российской столицы по... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:12

2022-12-26T09:12

2022-12-26T11:07

общество

москва

анастасия ракова

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За разовой выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, центр поддержки семей мобилизованных оказался очень востребованным, пришли в том числе люди, которые до этого никогда не обращались за помощью к государству и решали свои проблемы самостоятельно. "Люди обращались к нам по более 40 тысячам различных случаев, 97% из них решены. На сегодняшний день сразу была введена разовая мера социальной помощи каждому из обратившихся членов семей размером 50 тысяч, за ней обратились 16 тысяч человек", - заявила Ракова.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221221/podgotovka-1840280580.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, москва, анастасия ракова , частичная мобилизация в россии