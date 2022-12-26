Рейтинг@Mail.ru
Полковник из США раскрыл "ужасающую" правду о потерях ВСУ на передовой - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/vsu-1841424466.html
Полковник из США раскрыл "ужасающую" правду о потерях ВСУ на передовой
Полковник из США раскрыл "ужасающую" правду о потерях ВСУ на передовой - РИА Новости, 26.12.2022
Полковник из США раскрыл "ужасающую" правду о потерях ВСУ на передовой
Украинская армия понесла колоссальные потери, поэтому отправляет на передовую пятнадцатилетних подростков, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:15
2022-12-26T17:04
политика
вооруженные силы украины
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_f7e7179db7b5580f68b9224ab04f8949.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинская армия понесла колоссальные потери, поэтому отправляет на передовую пятнадцатилетних подростков, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.Макгрегор также отметил высокую подготовку российских военных и их мастерство."Я впечатлен тем, как россияне проводят боевые операции", — поделился мнением полковник.Ранее британское издание Daily Mail рассказало, что из-за больших потерь ВСУ призывают всех подряд. Представителям украинских военкоматов приходится буквально бегать за каждым военнообязанным. Так, женщина рассказала, что чиновники догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы уведомить его о необходимости прибыть в пункт призыва. По мнению иностранных журналистов, агрессивные методы, которые используют киевские власти для мобилизации мужчин, отражают реальное количество потерь в украинской армии.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии этот абзац полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".
https://ria.ru/20221225/vsu-1841217314.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, вооруженные силы украины, украина, россия
Политика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
15:15 26.12.2022 (обновлено: 17:04 26.12.2022)
 
Полковник из США раскрыл "ужасающую" правду о потерях ВСУ на передовой

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ мобилизуют подростков из-за потери 150 тысяч солдат

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинская армия понесла колоссальные потери, поэтому отправляет на передовую пятнадцатилетних подростков, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

"Украинцы <…> понесли ужасающие потери. <…> Тридцать пять тысяч пропали без вести, более ста тысяч погибли. Начинаешь складывать эти цифры, и получается 150 тысяч военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки", — рассказал офицер.

Макгрегор также отметил высокую подготовку российских военных и их мастерство.
"Я впечатлен тем, как россияне проводят боевые операции", — поделился мнением полковник.
Ранее британское издание Daily Mail рассказало, что из-за больших потерь ВСУ призывают всех подряд. Представителям украинских военкоматов приходится буквально бегать за каждым военнообязанным. Так, женщина рассказала, что чиновники догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы уведомить его о необходимости прибыть в пункт призыва. По мнению иностранных журналистов, агрессивные методы, которые используют киевские власти для мобилизации мужчин, отражают реальное количество потерь в украинской армии.
В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии этот абзац полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 15:45
Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство своих военных
 
ПолитикаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала