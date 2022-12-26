https://ria.ru/20221226/vsu-1841424466.html

Полковник из США раскрыл "ужасающую" правду о потерях ВСУ на передовой

Полковник из США раскрыл "ужасающую" правду о потерях ВСУ на передовой - РИА Новости, 26.12.2022

Полковник из США раскрыл "ужасающую" правду о потерях ВСУ на передовой

Украинская армия понесла колоссальные потери, поэтому отправляет на передовую пятнадцатилетних подростков, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:15

2022-12-26T15:15

2022-12-26T17:04

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинская армия понесла колоссальные потери, поэтому отправляет на передовую пятнадцатилетних подростков, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.Макгрегор также отметил высокую подготовку российских военных и их мастерство."Я впечатлен тем, как россияне проводят боевые операции", — поделился мнением полковник.Ранее британское издание Daily Mail рассказало, что из-за больших потерь ВСУ призывают всех подряд. Представителям украинских военкоматов приходится буквально бегать за каждым военнообязанным. Так, женщина рассказала, что чиновники догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы уведомить его о необходимости прибыть в пункт призыва. По мнению иностранных журналистов, агрессивные методы, которые используют киевские власти для мобилизации мужчин, отражают реальное количество потерь в украинской армии.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии этот абзац полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".

https://ria.ru/20221225/vsu-1841217314.html

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политика, вооруженные силы украины, украина, россия