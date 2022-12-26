15:15 26.12.2022 (обновлено: 17:04 26.12.2022)
Полковник из США раскрыл "ужасающую" правду о потерях ВСУ на передовой
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ мобилизуют подростков из-за потери 150 тысяч солдат
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинская армия понесла колоссальные потери, поэтому отправляет на передовую пятнадцатилетних подростков, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.
"Украинцы <…> понесли ужасающие потери. <…> Тридцать пять тысяч пропали без вести, более ста тысяч погибли. Начинаешь складывать эти цифры, и получается 150 тысяч военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки", — рассказал офицер.
Макгрегор также отметил высокую подготовку российских военных и их мастерство.
"Я впечатлен тем, как россияне проводят боевые операции", — поделился мнением полковник.
Ранее британское издание Daily Mail рассказало, что из-за больших потерь ВСУ призывают всех подряд. Представителям украинских военкоматов приходится буквально бегать за каждым военнообязанным. Так, женщина рассказала, что чиновники догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы уведомить его о необходимости прибыть в пункт призыва. По мнению иностранных журналистов, агрессивные методы, которые используют киевские власти для мобилизации мужчин, отражают реальное количество потерь в украинской армии.
В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии этот абзац полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".
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