https://ria.ru/20221226/vakansii-1841291315.html

Ракова рассказала о ситуации на рынке труда в Москве

Ракова рассказала о ситуации на рынке труда в Москве - РИА Новости, 26.12.2022

Ракова рассказала о ситуации на рынке труда в Москве

В базе вакансий Москвы открыты 400 тысяч предложений, что в 14,5 раз больше, чем число безработных, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:59

2022-12-26T09:59

2022-12-26T11:06

общество

анастасия ракова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841303438_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c38f46bd3c0db9d0f71f90b13ba2059.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В базе вакансий Москвы открыты 400 тысяч предложений, что в 14,5 раз больше, чем число безработных, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Московский рынок труда, он, наверное, один из самых развитых рынков в нашей стране. Можно с уверенностью сказать, что это рынок соискателей. Даже несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, на сегодняшний день в нашей базе вакансий 400 тысяч вакансий, а безработных - 28,5 тысячи, то есть в 14,5 раз больше. Конечно, рынок немножечко сжался, но в любом случае он остался приоритетным для москвича, для того, кто хочет найти себе работу", - сказала Ракова. Вице-мэр отметила, что в столице провели большую реформу службы занятости и сформировали мобильную современную службу, которая не только помогает каждому, кто к ней обратился, но и активно мониторит ситуацию на рынке. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221215/professii-1838758320.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракова об открытых вакансиях в Москве В Москве открыты 400 тыс вакансий, что в 14,5 раз больше, чем число безработных, сообщила РИА Новости вице-мэр Анастасия Ракова. 2022-12-26T09:59 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, анастасия ракова , москва