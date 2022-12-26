https://ria.ru/20221226/vakansii-1841291315.html
Ракова рассказала о ситуации на рынке труда в Москве
Ракова рассказала о ситуации на рынке труда в Москве - РИА Новости, 26.12.2022
Ракова рассказала о ситуации на рынке труда в Москве
В базе вакансий Москвы открыты 400 тысяч предложений, что в 14,5 раз больше, чем число безработных, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:59
2022-12-26T09:59
2022-12-26T11:06
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В базе вакансий Москвы открыты 400 тысяч предложений, что в 14,5 раз больше, чем число безработных, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Московский рынок труда, он, наверное, один из самых развитых рынков в нашей стране. Можно с уверенностью сказать, что это рынок соискателей. Даже несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, на сегодняшний день в нашей базе вакансий 400 тысяч вакансий, а безработных - 28,5 тысячи, то есть в 14,5 раз больше. Конечно, рынок немножечко сжался, но в любом случае он остался приоритетным для москвича, для того, кто хочет найти себе работу", - сказала Ракова. Вице-мэр отметила, что в столице провели большую реформу службы занятости и сформировали мобильную современную службу, которая не только помогает каждому, кто к ней обратился, но и активно мониторит ситуацию на рынке. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20221215/professii-1838758320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Ракова об открытых вакансиях в Москве
В Москве открыты 400 тыс вакансий, что в 14,5 раз больше, чем число безработных, сообщила РИА Новости вице-мэр Анастасия Ракова.
2022-12-26T09:59
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
09:59 26.12.2022 (обновлено: 11:06 26.12.2022)
Ракова рассказала о ситуации на рынке труда в Москве
Заммэра Ракова: в Москве открыто 400 тысяч вакансий, что в 14,5 раза больше безработных
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В базе вакансий Москвы открыты 400 тысяч предложений, что в 14,5 раз больше, чем число безработных, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Московский рынок труда, он, наверное, один из самых развитых рынков в нашей стране. Можно с уверенностью сказать, что это рынок соискателей. Даже несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, на сегодняшний день в нашей базе вакансий 400 тысяч вакансий, а безработных - 28,5 тысячи, то есть в 14,5 раз больше. Конечно, рынок немножечко сжался, но в любом случае он остался приоритетным для москвича, для того, кто хочет найти себе работу", - сказала Ракова.
Вице-мэр отметила, что в столице провели большую реформу службы занятости и сформировали мобильную современную службу, которая не только помогает каждому, кто к ней обратился, но и активно мониторит ситуацию на рынке.