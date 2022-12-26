https://ria.ru/20221226/urok-1841264175.html

Ветеран ЦРУ рассказал, какой урок Россия преподнесла США

Ветеран ЦРУ рассказал, какой урок Россия преподнесла США - РИА Новости, 26.12.2022

Ветеран ЦРУ рассказал, какой урок Россия преподнесла США

США стоит поучиться у России в сфере взаимодействия и сотрудничества со странами Ближнего Востока, пишет обозреватель журнала The National Interest и ветеран... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T01:07

2022-12-26T01:07

2022-12-26T03:54

в мире

ближний восток

сша

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китай

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. США стоит поучиться у России в сфере взаимодействия и сотрудничества со странами Ближнего Востока, пишет обозреватель журнала The National Interest и ветеран американской разведки Пол Пиллар.Москва, как пишет Пиллар, продолжает демонстрировать мастерство в работе со всеми ближневосточными государствами, от Израиля до Ирана и многих других. "Недавняя поездка Си Цзиньпина в Эр-Рияд является частью усилий Китая по подражанию России во внешней политике на Ближнем Востоке", - считает он.При этом на фоне последних событий часто упоминается так и не осуществленный "поворот" внимания США с Ближнего Востока на Восточную Азию. По мнению автора, Вашингтон продолжает оставаться, "вероятно, самой сдержанной внешней державой" в своих отношениях с регионом, это связано с внутренней политикой и наследием прошлых конфликтов, что проявляется в поддержке Израиля и враждебности по отношению к Ирану.Политика Соединенных Штатов в отношении Ближнего Востока в ближайшие годы не должна основываться на ожиданиях возможных геополитических изменений в регионе, вместо этого она должна базироваться на усвоении уроков, считает Пиллар."Один из этих уроков заключается в том, что для расширения своего влияния Соединенные Штаты должны подражать русским (а теперь и китайцам) в ведении бизнеса со всеми, а не рассматривать Ближний Восток как регион, жестко и однозначно разделенный на "друзей и врагов"", - резюмирует автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221208/ssha-1837323300.html

https://ria.ru/20221221/mnogopolyarnost-1840074506.html

ближний восток

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в мире, ближний восток, сша, россия, китай