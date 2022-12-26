Рейтинг@Mail.ru
Ветеран ЦРУ рассказал, какой урок Россия преподнесла США - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/urok-1841264175.html
Ветеран ЦРУ рассказал, какой урок Россия преподнесла США
Ветеран ЦРУ рассказал, какой урок Россия преподнесла США - РИА Новости, 26.12.2022
Ветеран ЦРУ рассказал, какой урок Россия преподнесла США
США стоит поучиться у России в сфере взаимодействия и сотрудничества со странами Ближнего Востока, пишет обозреватель журнала The National Interest и ветеран... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T01:07
2022-12-26T03:54
в мире
ближний восток
сша
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. США стоит поучиться у России в сфере взаимодействия и сотрудничества со странами Ближнего Востока, пишет обозреватель журнала The National Interest и ветеран американской разведки Пол Пиллар.Москва, как пишет Пиллар, продолжает демонстрировать мастерство в работе со всеми ближневосточными государствами, от Израиля до Ирана и многих других. "Недавняя поездка Си Цзиньпина в Эр-Рияд является частью усилий Китая по подражанию России во внешней политике на Ближнем Востоке", - считает он.При этом на фоне последних событий часто упоминается так и не осуществленный "поворот" внимания США с Ближнего Востока на Восточную Азию. По мнению автора, Вашингтон продолжает оставаться, "вероятно, самой сдержанной внешней державой" в своих отношениях с регионом, это связано с внутренней политикой и наследием прошлых конфликтов, что проявляется в поддержке Израиля и враждебности по отношению к Ирану.Политика Соединенных Штатов в отношении Ближнего Востока в ближайшие годы не должна основываться на ожиданиях возможных геополитических изменений в регионе, вместо этого она должна базироваться на усвоении уроков, считает Пиллар."Один из этих уроков заключается в том, что для расширения своего влияния Соединенные Штаты должны подражать русским (а теперь и китайцам) в ведении бизнеса со всеми, а не рассматривать Ближний Восток как регион, жестко и однозначно разделенный на "друзей и врагов"", - резюмирует автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221208/ssha-1837323300.html
https://ria.ru/20221221/mnogopolyarnost-1840074506.html
ближний восток
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, россия, китай
В мире, Ближний Восток, США, Россия, Китай
01:07 26.12.2022 (обновлено: 03:54 26.12.2022)
 
Ветеран ЦРУ рассказал, какой урок Россия преподнесла США

Ветеран ЦРУ Пиллар призвал США учиться у России дипломатии на Ближнем Востоке

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. США стоит поучиться у России в сфере взаимодействия и сотрудничества со странами Ближнего Востока, пишет обозреватель журнала The National Interest и ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Москва, как пишет Пиллар, продолжает демонстрировать мастерство в работе со всеми ближневосточными государствами, от Израиля до Ирана и многих других. "Недавняя поездка Си Цзиньпина в Эр-Рияд является частью усилий Китая по подражанию России во внешней политике на Ближнем Востоке", - считает он.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 19:16
В США пожаловались на потерю ключевого союзника в борьбе с Россией
При этом на фоне последних событий часто упоминается так и не осуществленный "поворот" внимания США с Ближнего Востока на Восточную Азию. По мнению автора, Вашингтон продолжает оставаться, "вероятно, самой сдержанной внешней державой" в своих отношениях с регионом, это связано с внутренней политикой и наследием прошлых конфликтов, что проявляется в поддержке Израиля и враждебности по отношению к Ирану.
Политика Соединенных Штатов в отношении Ближнего Востока в ближайшие годы не должна основываться на ожиданиях возможных геополитических изменений в регионе, вместо этого она должна базироваться на усвоении уроков, считает Пиллар.
"Один из этих уроков заключается в том, что для расширения своего влияния Соединенные Штаты должны подражать русским (а теперь и китайцам) в ведении бизнеса со всеми, а не рассматривать Ближний Восток как регион, жестко и однозначно разделенный на "друзей и врагов"", - резюмирует автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Председатель КНР Си Цзиньпин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 08:00
Китай и арабы покажут Америке, что такое настоящая многополярность
 
В миреБлижний ВостокСШАРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала