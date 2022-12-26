01:07 26.12.2022 (обновлено: 03:54 26.12.2022)
Ветеран ЦРУ рассказал, какой урок Россия преподнесла США
Ветеран ЦРУ Пиллар призвал США учиться у России дипломатии на Ближнем Востоке
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. США стоит поучиться у России в сфере взаимодействия и сотрудничества со странами Ближнего Востока, пишет обозреватель журнала The National Interest и ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Москва, как пишет Пиллар, продолжает демонстрировать мастерство в работе со всеми ближневосточными государствами, от Израиля до Ирана и многих других. "Недавняя поездка Си Цзиньпина в Эр-Рияд является частью усилий Китая по подражанию России во внешней политике на Ближнем Востоке", - считает он.
При этом на фоне последних событий часто упоминается так и не осуществленный "поворот" внимания США с Ближнего Востока на Восточную Азию. По мнению автора, Вашингтон продолжает оставаться, "вероятно, самой сдержанной внешней державой" в своих отношениях с регионом, это связано с внутренней политикой и наследием прошлых конфликтов, что проявляется в поддержке Израиля и враждебности по отношению к Ирану.
Политика Соединенных Штатов в отношении Ближнего Востока в ближайшие годы не должна основываться на ожиданиях возможных геополитических изменений в регионе, вместо этого она должна базироваться на усвоении уроков, считает Пиллар.
"Один из этих уроков заключается в том, что для расширения своего влияния Соединенные Штаты должны подражать русским (а теперь и китайцам) в ведении бизнеса со всеми, а не рассматривать Ближний Восток как регион, жестко и однозначно разделенный на "друзей и врагов"", - резюмирует автор.
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