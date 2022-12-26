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Военные ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/ukraina-1841278356.html
Военные ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, рассказали в ЛНР
Военные ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 26.12.2022
Военные ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, рассказали в ЛНР
Украинские военные 14-й механизированной бригады на купянском направлении массово саботируют приказы командования, сообщил РИА Новости офицер народной милиции... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:38
2022-12-26T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Украинские военные 14-й механизированной бригады на купянском направлении массово саботируют приказы командования, сообщил РИА Новости офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. "На купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования. Причинами отказа выполнять боевые распоряжения является небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой", - сказал Марочко.
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луганская народная республика
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Украина
08:38 26.12.2022 (обновлено: 09:15 26.12.2022)
 
Военные ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, рассказали в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ массово саботируют приказы командиров на Купянском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Украинские военные 14-й механизированной бригады на купянском направлении массово саботируют приказы командования, сообщил РИА Новости офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
"На купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования. Причинами отказа выполнять боевые распоряжения является небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой", - сказал Марочко.
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 23:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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