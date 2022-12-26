https://ria.ru/20221226/ukraina-1841278356.html
Военные ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, рассказали в ЛНР
Военные ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 26.12.2022
Военные ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, рассказали в ЛНР
Украинские военные 14-й механизированной бригады на купянском направлении массово саботируют приказы командования, сообщил РИА Новости офицер народной милиции... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:38
2022-12-26T08:38
2022-12-26T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Украинские военные 14-й механизированной бригады на купянском направлении массово саботируют приказы командования, сообщил РИА Новости офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. "На купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования. Причинами отказа выполнять боевые распоряжения является небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой", - сказал Марочко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей марочко, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Украина
08:38 26.12.2022 (обновлено: 09:15 26.12.2022)
Военные ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, рассказали в ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ массово саботируют приказы командиров на Купянском направлении