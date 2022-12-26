https://ria.ru/20221226/ukraina-1841278356.html

Военные ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, рассказали в ЛНР

Военные ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 26.12.2022

Военные ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, рассказали в ЛНР

Украинские военные 14-й механизированной бригады на купянском направлении массово саботируют приказы командования, сообщил РИА Новости офицер народной милиции... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:38

2022-12-26T08:38

2022-12-26T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Украинские военные 14-й механизированной бригады на купянском направлении массово саботируют приказы командования, сообщил РИА Новости офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. "На купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования. Причинами отказа выполнять боевые распоряжения является небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой", - сказал Марочко.

https://ria.ru/20221223/nekhvatka-1840999167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, андрей марочко, луганская народная республика, украина