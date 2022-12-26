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РЖД вывезут из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 млн тонн угля - РИА Новости, 26.12.2022
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РЖД вывезут из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 млн тонн угля
РЖД вывезут из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 млн тонн угля - РИА Новости, 26.12.2022
РЖД вывезут из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 млн тонн угля
Железнодорожники в 2023 году обязуются вывезти из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба правительства региона РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:57
2022-12-26T17:58
экономика
сергей цивилев
олег белозеров
россия
ржд
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Железнодорожники в 2023 году обязуются вывезти из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на допсоглашение к документу о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона, на период 2019-2035 годов, подписанное губернатором Сергеем Цивилевым и председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением, ОАО "РЖД" организовывает перевозки грузов с очередностью, "предусмотренной постановлением правительства Российской Федерации от 25.11.2003 №710 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования" (при возобновлении действия данного нормативного правового акта), а также временными правилами определения очередности перевозок грузов, утвержденными протоколом правления ОАО "РЖД" в соответствии с поручениями правительства РФ на период приостановки действия Правил недискриминационного доступа". "Сегодняшние договоренности — результат нашей долгой совместной работы. Это принципиальная тема для дальнейшего развития угольной промышленности Кузбасса, вопрос находится на контроле президента России Владимира Владимировича Путина. В связи с санкционной политикой Запада восточное направление, и ранее бывшее приоритетным, приобрело стратегическое значение для вывоза угля", — цитирует пресс-служба слова Сергея Цивилева.
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экономика, сергей цивилев, олег белозеров, россия, ржд, кемеровская область
Экономика, Сергей Цивилев, Олег Белозеров, Россия, РЖД, Кемеровская область
17:57 26.12.2022 (обновлено: 17:58 26.12.2022)
 
РЖД вывезут из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 млн тонн угля

РЖД в 2023 году вывезут из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 млн тонн угля

© РИА Новости / Александр ПатринВыгрузка угля в котельной в Кемеровской области
Выгрузка угля в котельной в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Выгрузка угля в котельной в Кемеровской области. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Железнодорожники в 2023 году обязуются вывезти из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на допсоглашение к документу о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона, на период 2019-2035 годов, подписанное губернатором Сергеем Цивилевым и председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.
"Кузбасс обязуется предоставить к перевозке, а ОАО "РЖД" — гарантированно вывезти в восточном направлении на экспорт не менее 53,1 миллиона тонн угля. Индикативный объем вывоза кузбасского угля на экспорт через восточный полигон ОАО "РЖД", предусмотренный допсоглашением, — 55,1 миллиона тонн угля", – говорится в сообщении.
В соответствии с подписанным дополнительным соглашением, ОАО "РЖД" организовывает перевозки грузов с очередностью, "предусмотренной постановлением правительства Российской Федерации от 25.11.2003 №710 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования" (при возобновлении действия данного нормативного правового акта), а также временными правилами определения очередности перевозок грузов, утвержденными протоколом правления ОАО "РЖД" в соответствии с поручениями правительства РФ на период приостановки действия Правил недискриминационного доступа".
"Сегодняшние договоренности — результат нашей долгой совместной работы. Это принципиальная тема для дальнейшего развития угольной промышленности Кузбасса, вопрос находится на контроле президента России Владимира Владимировича Путина. В связи с санкционной политикой Запада восточное направление, и ранее бывшее приоритетным, приобрело стратегическое значение для вывоза угля", — цитирует пресс-служба слова Сергея Цивилева.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 10:56
Кузбасс в 2023 году планирует отремонтировать 120 километров дорог
 
ЭкономикаСергей ЦивилевОлег БелозеровРоссияРЖДКемеровская область
 
 
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