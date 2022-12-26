https://ria.ru/20221226/ugol-1841479714.html

РЖД вывезут из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 млн тонн угля

РЖД вывезут из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 млн тонн угля - РИА Новости, 26.12.2022

РЖД вывезут из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 млн тонн угля

Железнодорожники в 2023 году обязуются вывезти из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба правительства региона РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:57

2022-12-26T17:57

2022-12-26T17:58

экономика

сергей цивилев

олег белозеров

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КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Железнодорожники в 2023 году обязуются вывезти из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на допсоглашение к документу о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона, на период 2019-2035 годов, подписанное губернатором Сергеем Цивилевым и председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением, ОАО "РЖД" организовывает перевозки грузов с очередностью, "предусмотренной постановлением правительства Российской Федерации от 25.11.2003 №710 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования" (при возобновлении действия данного нормативного правового акта), а также временными правилами определения очередности перевозок грузов, утвержденными протоколом правления ОАО "РЖД" в соответствии с поручениями правительства РФ на период приостановки действия Правил недискриминационного доступа". "Сегодняшние договоренности — результат нашей долгой совместной работы. Это принципиальная тема для дальнейшего развития угольной промышленности Кузбасса, вопрос находится на контроле президента России Владимира Владимировича Путина. В связи с санкционной политикой Запада восточное направление, и ранее бывшее приоритетным, приобрело стратегическое значение для вывоза угля", — цитирует пресс-служба слова Сергея Цивилева.

https://ria.ru/20221222/dorogi-1840456526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сергей цивилев, олег белозеров, россия, ржд, кемеровская область