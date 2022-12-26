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Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма" - РИА Новости, 26.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221226/turizm-1841482898.html
Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма"
Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма" - РИА Новости, 26.12.2022
Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма", ответственным исполнителем вместо Минстроя определено министерство... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:08
2022-12-26T18:08
туризм
жкх
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма", ответственным исполнителем вместо Минстроя определено министерство экономического развития, сообщила пресс-служба правительства. "Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной программе "Развитие туризма". Ответственным исполнителем за реализацию этой программы вместо Минстроя определено министерство экономического развития", - говорится в сообщении. В кабмине напомнили, что к Минэку перешли полномочия Ростуризма после того, как ведомство было упразднено указом президента в октябре 2022 года. "Принятое решение позволит сконцентрировать административные и финансовые ресурсы для дальнейшего эффективного развития отрасли туризма в России", - отметили в правительстве. Куратором этого блока в кабмине является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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жкх, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм
Туризм, ЖКХ, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, Новости - Туризм
18:08 26.12.2022
 
Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма"

Минэкономразвития будет отвечать за реализацию госпрограммы "Развитие туризма"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма", ответственным исполнителем вместо Минстроя определено министерство экономического развития, сообщила пресс-служба правительства.
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной программе "Развитие туризма". Ответственным исполнителем за реализацию этой программы вместо Минстроя определено министерство экономического развития", - говорится в сообщении.
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 14:20Туризм
В правительстве поднимут вопросы перевозки туристов за рубеж
В кабмине напомнили, что к Минэку перешли полномочия Ростуризма после того, как ведомство было упразднено указом президента в октябре 2022 года.
"Принятое решение позволит сконцентрировать административные и финансовые ресурсы для дальнейшего эффективного развития отрасли туризма в России", - отметили в правительстве.
Куратором этого блока в кабмине является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Цирк на заснеженных вершинах: в Сочи открылся горнолыжный сезон
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

"В долине Цирк-2 снежный покров уже более метра. Сейчас доступны синие и красные трассы, также мы открыли учебную "Первый снег" на отметке 2200 метров. Для склонов на нижних высотах необходимо дождаться еще пары хороших снегопадов, по прогнозу они ожидаются как раз к Новому году", — сообщила генеральный директор курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

Отдыхающая на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи
1 из 6

"В долине Цирк-2 снежный покров уже более метра. Сейчас доступны синие и красные трассы, также мы открыли учебную "Первый снег" на отметке 2200 метров. Для склонов на нижних высотах необходимо дождаться еще пары хороших снегопадов, по прогнозу они ожидаются как раз к Новому году", — сообщила генеральный директор курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Для туристов, имеющих ски-пассы, будут впервые предложены тренировки в рейс-зоне.

Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи
2 из 6

Для туристов, имеющих ски-пассы, будут впервые предложены тренировки в рейс-зоне.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Уже открыт прокат оборудования и горнолыжной одежды, работает мастерская. Те, кто хочет восстановить или улучшить навыки катания, смогут забронировать инструктора.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи
3 из 6

Уже открыт прокат оборудования и горнолыжной одежды, работает мастерская. Те, кто хочет восстановить или улучшить навыки катания, смогут забронировать инструктора.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Правда, судя по отзывам туристов, первым горнолыжникам пришлось нелегко. На странице курорта во "ВКонтакте" пишут, что в очереди на подъемники стояли два часа.

Отдыхающие в очереди на подъемник горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи
4 из 6

Правда, судя по отзывам туристов, первым горнолыжникам пришлось нелегко. На странице курорта во "ВКонтакте" пишут, что в очереди на подъемники стояли два часа.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Но это объяснимо. В 2022 году власти Сочи впервые озвучили единую дату открытия крупных горнолыжных курортов — 23 декабря.

Однако "Роза Хутор" и "Газпром" сообщили, что старт зимнего сезона переносится из-за отсутствия достаточного снежного покрова на склонах.

Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи
5 из 6

Но это объяснимо. В 2022 году власти Сочи впервые озвучили единую дату открытия крупных горнолыжных курортов — 23 декабря.

Однако "Роза Хутор" и "Газпром" сообщили, что старт зимнего сезона переносится из-за отсутствия достаточного снежного покрова на склонах.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

На горнолыжном курорте Красная Поляна туристам в этом году предложат 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи
6 из 6

На горнолыжном курорте Красная Поляна туристам в этом году предложат 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
1 из 6

"В долине Цирк-2 снежный покров уже более метра. Сейчас доступны синие и красные трассы, также мы открыли учебную "Первый снег" на отметке 2200 метров. Для склонов на нижних высотах необходимо дождаться еще пары хороших снегопадов, по прогнозу они ожидаются как раз к Новому году", — сообщила генеральный директор курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
2 из 6

Для туристов, имеющих ски-пассы, будут впервые предложены тренировки в рейс-зоне.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
3 из 6

Уже открыт прокат оборудования и горнолыжной одежды, работает мастерская. Те, кто хочет восстановить или улучшить навыки катания, смогут забронировать инструктора.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
4 из 6

Правда, судя по отзывам туристов, первым горнолыжникам пришлось нелегко. На странице курорта во "ВКонтакте" пишут, что в очереди на подъемники стояли два часа.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
5 из 6

Но это объяснимо. В 2022 году власти Сочи впервые озвучили единую дату открытия крупных горнолыжных курортов — 23 декабря.

Однако "Роза Хутор" и "Газпром" сообщили, что старт зимнего сезона переносится из-за отсутствия достаточного снежного покрова на склонах.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
6 из 6

На горнолыжном курорте Красная Поляна туристам в этом году предложат 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
 
ТуризмЖКХМихаил МишустинДмитрий ЧернышенкоРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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