https://ria.ru/20221226/turizm-1841482898.html

Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма"

Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма" - РИА Новости, 26.12.2022

Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма", ответственным исполнителем вместо Минстроя определено министерство... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:08

2022-12-26T18:08

2022-12-26T18:08

туризм

жкх

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма", ответственным исполнителем вместо Минстроя определено министерство экономического развития, сообщила пресс-служба правительства. "Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной программе "Развитие туризма". Ответственным исполнителем за реализацию этой программы вместо Минстроя определено министерство экономического развития", - говорится в сообщении. В кабмине напомнили, что к Минэку перешли полномочия Ростуризма после того, как ведомство было упразднено указом президента в октябре 2022 года. "Принятое решение позволит сконцентрировать административные и финансовые ресурсы для дальнейшего эффективного развития отрасли туризма в России", - отметили в правительстве. Куратором этого блока в кабмине является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

https://ria.ru/20221226/turisty-1841374901.html

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жкх, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм