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Цирк на заснеженных вершинах: в Сочи открылся горнолыжный сезон

Цирк на заснеженных вершинах: в Сочи открылся горнолыжный сезон - РИА Новости, 26.12.2022

Цирк на заснеженных вершинах: в Сочи открылся горнолыжный сезон

В горах Сочи открылся зимний сезон. Первым курортом, принявшим на своих склонах лыжников и сноубордистов, стала Красная Поляна. Туристам уже доступны трассы на... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:06

2022-12-26T16:06

2022-12-26T17:46

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В горах Сочи открылся зимний сезон. Первым курортом, принявшим на своих склонах лыжников и сноубордистов, стала Красная Поляна. Туристам уже доступны трассы на высотах 2300-2050 метров над уровнем моря в горной долине Цирк-2. О том, как прошло открытие и какие новинки приготовили в этом сезоне, — в фотоленте РИА Новости.

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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