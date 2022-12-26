Цирк на заснеженных вершинах: в Сочи открылся горнолыжный сезон

На курорте Красная Поляна стартовал сезон катания
"В долине Цирк-2 снежный покров уже более метра. Сейчас доступны синие и красные трассы, также мы открыли учебную "Первый снег" на отметке 2200 метров. Для склонов на нижних высотах необходимо дождаться еще пары хороших снегопадов, по прогнозу они ожидаются как раз к Новому году", — сообщила генеральный директор курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.
"В долине Цирк-2 снежный покров уже более метра. Сейчас доступны синие и красные трассы, также мы открыли учебную "Первый снег" на отметке 2200 метров. Для склонов на нижних высотах необходимо дождаться еще пары хороших снегопадов, по прогнозу они ожидаются как раз к Новому году", — сообщила генеральный директор курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.
Для туристов, имеющих ски-пассы, будут впервые предложены тренировки в рейс-зоне.
Для туристов, имеющих ски-пассы, будут впервые предложены тренировки в рейс-зоне.
Уже открыт прокат оборудования и горнолыжной одежды, работает мастерская. Те, кто хочет восстановить или улучшить навыки катания, смогут забронировать инструктора.
Уже открыт прокат оборудования и горнолыжной одежды, работает мастерская. Те, кто хочет восстановить или улучшить навыки катания, смогут забронировать инструктора.
Правда, судя по отзывам туристов, первым горнолыжникам пришлось нелегко. На странице курорта во "ВКонтакте" пишут, что в очереди на подъемники стояли два часа.
Правда, судя по отзывам туристов, первым горнолыжникам пришлось нелегко. На странице курорта во "ВКонтакте" пишут, что в очереди на подъемники стояли два часа.
Но это объяснимо. В 2022 году власти Сочи впервые озвучили единую дату открытия крупных горнолыжных курортов — 23 декабря.
Однако "Роза Хутор" и "Газпром" сообщили, что старт зимнего сезона переносится из-за отсутствия достаточного снежного покрова на склонах.
Но это объяснимо. В 2022 году власти Сочи впервые озвучили единую дату открытия крупных горнолыжных курортов — 23 декабря.
Однако "Роза Хутор" и "Газпром" сообщили, что старт зимнего сезона переносится из-за отсутствия достаточного снежного покрова на склонах.
На горнолыжном курорте Красная Поляна туристам в этом году предложат 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями.
На горнолыжном курорте Красная Поляна туристам в этом году предложат 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями.