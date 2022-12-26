Рейтинг@Mail.ru
Цирк на заснеженных вершинах: в Сочи открылся горнолыжный сезон - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221226/sochi-1841350496.html
Цирк на заснеженных вершинах: в Сочи открылся горнолыжный сезон
Цирк на заснеженных вершинах: в Сочи открылся горнолыжный сезон - РИА Новости, 26.12.2022
Цирк на заснеженных вершинах: в Сочи открылся горнолыжный сезон
В горах Сочи открылся зимний сезон. Первым курортом, принявшим на своих склонах лыжников и сноубордистов, стала Красная Поляна. Туристам уже доступны трассы на... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:06
2022-12-26T17:46
фото
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
сочи
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841347653_0:170:3077:1901_1920x0_80_0_0_48a3ed8feb45c29fc17b7dd1e8c11182.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В горах Сочи открылся зимний сезон. Первым курортом, принявшим на своих склонах лыжников и сноубордистов, стала Красная Поляна. Туристам уже доступны трассы на высотах 2300-2050 метров над уровнем моря в горной долине Цирк-2. О том, как прошло открытие и какие новинки приготовили в этом сезоне, — в фотоленте РИА Новости.
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841347653_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5b821112b66d47c9a54b2b3978c9756f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, новости - туризм, туристы, туризм, сочи, куда поехать в выходные, куда можно лететь, сноуборд, отдых в россии, фото - туризм
Фото, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Сочи, куда поехать в выходные, куда можно лететь, Сноуборд, отдых в России, Фото - Туризм
16:06 26.12.2022 (обновлено: 17:46 26.12.2022)
 
Цирк на заснеженных вершинах: в Сочи открылся горнолыжный сезон

На курорте Красная Поляна стартовал сезон катания

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В горах Сочи открылся зимний сезон. Первым курортом, принявшим на своих склонах лыжников и сноубордистов, стала Красная Поляна. Туристам уже доступны трассы на высотах 2300-2050 метров над уровнем моря в горной долине Цирк-2. О том, как прошло открытие и какие новинки приготовили в этом сезоне, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

"В долине Цирк-2 снежный покров уже более метра. Сейчас доступны синие и красные трассы, также мы открыли учебную "Первый снег" на отметке 2200 метров. Для склонов на нижних высотах необходимо дождаться еще пары хороших снегопадов, по прогнозу они ожидаются как раз к Новому году", — сообщила генеральный директор курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

Отдыхающая на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи
1 из 6

"В долине Цирк-2 снежный покров уже более метра. Сейчас доступны синие и красные трассы, также мы открыли учебную "Первый снег" на отметке 2200 метров. Для склонов на нижних высотах необходимо дождаться еще пары хороших снегопадов, по прогнозу они ожидаются как раз к Новому году", — сообщила генеральный директор курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Для туристов, имеющих ски-пассы, будут впервые предложены тренировки в рейс-зоне.

Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи
2 из 6

Для туристов, имеющих ски-пассы, будут впервые предложены тренировки в рейс-зоне.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Уже открыт прокат оборудования и горнолыжной одежды, работает мастерская. Те, кто хочет восстановить или улучшить навыки катания, смогут забронировать инструктора.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи
3 из 6

Уже открыт прокат оборудования и горнолыжной одежды, работает мастерская. Те, кто хочет восстановить или улучшить навыки катания, смогут забронировать инструктора.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Правда, судя по отзывам туристов, первым горнолыжникам пришлось нелегко. На странице курорта во "ВКонтакте" пишут, что в очереди на подъемники стояли два часа.

Отдыхающие в очереди на подъемник горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи
4 из 6

Правда, судя по отзывам туристов, первым горнолыжникам пришлось нелегко. На странице курорта во "ВКонтакте" пишут, что в очереди на подъемники стояли два часа.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Но это объяснимо. В 2022 году власти Сочи впервые озвучили единую дату открытия крупных горнолыжных курортов — 23 декабря.

Однако "Роза Хутор" и "Газпром" сообщили, что старт зимнего сезона переносится из-за отсутствия достаточного снежного покрова на склонах.

Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи
5 из 6

Но это объяснимо. В 2022 году власти Сочи впервые озвучили единую дату открытия крупных горнолыжных курортов — 23 декабря.

Однако "Роза Хутор" и "Газпром" сообщили, что старт зимнего сезона переносится из-за отсутствия достаточного снежного покрова на склонах.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

На горнолыжном курорте Красная Поляна туристам в этом году предложат 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи
6 из 6

На горнолыжном курорте Красная Поляна туристам в этом году предложат 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
 
ТуризмФотоНовости - ТуризмтуристыТуризмСочикуда поехать в выходныекуда можно лететьСноубордотдых в РоссииФото - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала