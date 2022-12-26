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В СФ отреагировали на заявления украинской разведки о планах войти в Крым - РИА Новости, 26.12.2022
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В СФ отреагировали на заявления украинской разведки о планах войти в Крым
В СФ отреагировали на заявления украинской разведки о планах войти в Крым - РИА Новости, 26.12.2022
В СФ отреагировали на заявления украинской разведки о планах войти в Крым
Слова главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские военные войдут в Крым с оружием в руках, являются... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:58
2022-12-26T11:58
сергей цеков
украина
республика крым
политика
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Слова главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские военные войдут в Крым с оружием в руках, являются бахвальством, поскольку такой сценарий менее реален, чем возвращение Киева в состав России, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее в понедельник Буданов заявил, что Украина планирует возвращать Крым и дипломатическим, и силовым путем. Поэтому украинские подразделения, уверен Буданов, зайдут на полуостров с оружием в руках. "Это все бахвальство и шапкозакидательные настроения. Украинские власти продолжают линию на одурачивание своего народа", - сказал Цеков. По его словам, сценарий захода украинских военных в Крым абсолютно не реален. "Реально возвращение Киева как матери городов русских в состав России. А то, о чем говорит Буданов, совершенно не реально", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20221225/krym-1841193859.html
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сергей цеков, украина, республика крым, политика
Сергей Цеков, Украина, Республика Крым, Политика
11:58 26.12.2022
 
В СФ отреагировали на заявления украинской разведки о планах войти в Крым

Сенатор Цеков назвал слова главы ГУР Украины о планах ВСУ войти в Крым бахвальством

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Слова главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские военные войдут в Крым с оружием в руках, являются бахвальством, поскольку такой сценарий менее реален, чем возвращение Киева в состав России, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее в понедельник Буданов заявил, что Украина планирует возвращать Крым и дипломатическим, и силовым путем. Поэтому украинские подразделения, уверен Буданов, зайдут на полуостров с оружием в руках.
"Это все бахвальство и шапкозакидательные настроения. Украинские власти продолжают линию на одурачивание своего народа", - сказал Цеков.
По его словам, сценарий захода украинских военных в Крым абсолютно не реален. "Реально возвращение Киева как матери городов русских в состав России. А то, о чем говорит Буданов, совершенно не реально", - подчеркнул сенатор.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 12:27
В офисе Зеленского заявили о планах "вернуть" Крым в 2023 году
 
Сергей ЦековУкраинаРеспублика КрымПолитика
 
 
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