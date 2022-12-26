https://ria.ru/20221226/tsekov-1841330677.html

В СФ отреагировали на заявления украинской разведки о планах войти в Крым

В СФ отреагировали на заявления украинской разведки о планах войти в Крым - РИА Новости, 26.12.2022

В СФ отреагировали на заявления украинской разведки о планах войти в Крым

Слова главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские военные войдут в Крым с оружием в руках, являются... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:58

2022-12-26T11:58

2022-12-26T11:58

сергей цеков

украина

республика крым

политика

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Слова главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские военные войдут в Крым с оружием в руках, являются бахвальством, поскольку такой сценарий менее реален, чем возвращение Киева в состав России, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее в понедельник Буданов заявил, что Украина планирует возвращать Крым и дипломатическим, и силовым путем. Поэтому украинские подразделения, уверен Буданов, зайдут на полуостров с оружием в руках. "Это все бахвальство и шапкозакидательные настроения. Украинские власти продолжают линию на одурачивание своего народа", - сказал Цеков. По его словам, сценарий захода украинских военных в Крым абсолютно не реален. "Реально возвращение Киева как матери городов русских в состав России. А то, о чем говорит Буданов, совершенно не реально", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20221225/krym-1841193859.html

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей цеков, украина, республика крым, политика