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Татарстан помогает Лисичанску решать вопросы газо-, водо- и теплоснабжения - РИА Новости, 26.12.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20221226/tatarstan-1841507916.html
Татарстан помогает Лисичанску решать вопросы газо-, водо- и теплоснабжения
Татарстан помогает Лисичанску решать вопросы газо-, водо- и теплоснабжения - РИА Новости, 26.12.2022
Татарстан помогает Лисичанску решать вопросы газо-, водо- и теплоснабжения
Татарстан помогает Лисичанску в Луганской народной республике восстанавливать системы жизнеобеспечения, практически решен вопрос по газу, решается вопрос... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:41
2022-12-26T19:41
республика татарстан
рустам минниханов
лисичанск
луганская народная республика
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Татарстан помогает Лисичанску в Луганской народной республике восстанавливать системы жизнеобеспечения, практически решен вопрос по газу, решается вопрос обеспечения водой и теплом, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. Ранее Минниханов сообщал, что республика взяла шефство над Лисичанском. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано 25 сентября. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с Лисичанском. Ее занял Евгений Варакин, который контролирует все вопросы на месте, в ЛНР. "Проводится большая работа, но мы ограничены тем, что линия фронта очень близко. Но уже по той информации, которую я получил, вопрос практически по газу решен, решается вопрос по воде и по теплу… Шаг за шагом идем и будем идти вперед, будем помогать", - сказал Минниханов журналистам. По словам главы Татарстана, самое главное, что в Лисичанск возвращаются люди, даже несмотря на то, что линия фронта еще близка. Минниханов проинформировал, что в городе идут ремонтные работы на объектах социально-культурной сферы, Татарстан отправил туда необходимую специальную коммунальную, дорожную технику, пожарные машины. "И дальше будем поддерживать. Лисичанск – это сфера ответственности нашей республики. Мы будем выполнять свой долг. То поручение, которое определено президентом страны, будет выполнено", - отметил он. В Лисичанск из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое. Накануне Нового года в ЛНР отправились 2 тысячи новогодних подарков для детей и 12 тонн мандаринов.
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лисичанск
луганская народная республика
республика татарстан (татарстан)
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рустам минниханов, лисичанск, луганская народная республика, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Республика Татарстан (Татарстан)
19:41 26.12.2022
 

Татарстан помогает Лисичанску решать вопросы газо-, водо- и теплоснабжения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Конфорка газовой плиты. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Татарстан помогает Лисичанску в Луганской народной республике восстанавливать системы жизнеобеспечения, практически решен вопрос по газу, решается вопрос обеспечения водой и теплом, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Ранее Минниханов сообщал, что республика взяла шефство над Лисичанском. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано 25 сентября. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с Лисичанском. Ее занял Евгений Варакин, который контролирует все вопросы на месте, в ЛНР.
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 16:58Республика Татарстан
Журналисты Татарстана собрали подарки для детей Лисичанска
"Проводится большая работа, но мы ограничены тем, что линия фронта очень близко. Но уже по той информации, которую я получил, вопрос практически по газу решен, решается вопрос по воде и по теплу… Шаг за шагом идем и будем идти вперед, будем помогать", - сказал Минниханов журналистам.
По словам главы Татарстана, самое главное, что в Лисичанск возвращаются люди, даже несмотря на то, что линия фронта еще близка. Минниханов проинформировал, что в городе идут ремонтные работы на объектах социально-культурной сферы, Татарстан отправил туда необходимую специальную коммунальную, дорожную технику, пожарные машины.
"И дальше будем поддерживать. Лисичанск – это сфера ответственности нашей республики. Мы будем выполнять свой долг. То поручение, которое определено президентом страны, будет выполнено", - отметил он.
В Лисичанск из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое. Накануне Нового года в ЛНР отправились 2 тысячи новогодних подарков для детей и 12 тонн мандаринов.

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Республика ТатарстанРустам МиннихановЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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