https://ria.ru/20221226/svadby-1841307053.html
В Москве зарегистрировали рекордное количество браков
В Москве зарегистрировали рекордное количество браков - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве зарегистрировали рекордное количество браков
Этот год стал рекордным по числу свадеб в Москве, зарегистрированы 98 тысяч браков, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:55
2022-12-26T10:55
2022-12-26T11:05
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Этот год стал рекордным по числу свадеб в Москве, зарегистрированы 98 тысяч браков, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Этот год для нас рекордный, сейчас уже зарегистрированы 98 тысяч браков, а год еще не закончился. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем за 100 тысяч", - сказала Ракова. При этом, отметила вице-мэр, по рождению детей в столице не такая хорошая ситуация. "Мы пока не достигаем пиковых значений, которые у нас были в ближайшие годы. Но, я надеюсь, эффект регистрации брака даст нам возможность и увидеть больше маленьких москвичей", - добавила она. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
10:55 26.12.2022 (обновлено: 11:05 26.12.2022)
В Москве зарегистрировали рекордное количество браков
Заммэра Ракова: в Москве в 2022 году зарегистрировали рекордные 98 тысяч браков
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Этот год стал рекордным по числу свадеб в Москве, зарегистрированы 98 тысяч браков, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Этот год для нас рекордный, сейчас уже зарегистрированы 98 тысяч браков, а год еще не закончился. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем за 100 тысяч", - сказала Ракова.
При этом, отметила вице-мэр, по рождению детей в столице не такая хорошая ситуация. "Мы пока не достигаем пиковых значений, которые у нас были в ближайшие годы. Но, я надеюсь, эффект регистрации брака даст нам возможность и увидеть больше маленьких москвичей", - добавила она.