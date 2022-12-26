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В Москве зарегистрировали рекордное количество браков - РИА Новости, 26.12.2022
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В Москве зарегистрировали рекордное количество браков
В Москве зарегистрировали рекордное количество браков - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве зарегистрировали рекордное количество браков
Этот год стал рекордным по числу свадеб в Москве, зарегистрированы 98 тысяч браков, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:55
2022-12-26T11:05
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Этот год стал рекордным по числу свадеб в Москве, зарегистрированы 98 тысяч браков, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Этот год для нас рекордный, сейчас уже зарегистрированы 98 тысяч браков, а год еще не закончился. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем за 100 тысяч", - сказала Ракова. При этом, отметила вице-мэр, по рождению детей в столице не такая хорошая ситуация. "Мы пока не достигаем пиковых значений, которые у нас были в ближайшие годы. Но, я надеюсь, эффект регистрации брака даст нам возможность и увидеть больше маленьких москвичей", - добавила она. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
10:55 26.12.2022 (обновлено: 11:05 26.12.2022)
 
В Москве зарегистрировали рекордное количество браков

Заммэра Ракова: в Москве в 2022 году зарегистрировали рекордные 98 тысяч браков

© Pixabay / PexelsМолодожены
Молодожены - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Pixabay / Pexels
Молодожены. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Этот год стал рекордным по числу свадеб в Москве, зарегистрированы 98 тысяч браков, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Этот год для нас рекордный, сейчас уже зарегистрированы 98 тысяч браков, а год еще не закончился. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем за 100 тысяч", - сказала Ракова.
При этом, отметила вице-мэр, по рождению детей в столице не такая хорошая ситуация. "Мы пока не достигаем пиковых значений, которые у нас были в ближайшие годы. Но, я надеюсь, эффект регистрации брака даст нам возможность и увидеть больше маленьких москвичей", - добавила она.
Читайте полный текст интервью >>>
Колесо обозрения Солнце Москвы - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 10:48
В Москве появится новая выездная площадка для свадеб
 
ОбществоАнастасия РаковаМосква
 
 
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