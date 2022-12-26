https://ria.ru/20221226/svadby-1841307053.html

В Москве зарегистрировали рекордное количество браков

В Москве зарегистрировали рекордное количество браков - РИА Новости, 26.12.2022

В Москве зарегистрировали рекордное количество браков

Этот год стал рекордным по числу свадеб в Москве, зарегистрированы 98 тысяч браков, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:55

2022-12-26T10:55

2022-12-26T11:05

общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Этот год стал рекордным по числу свадеб в Москве, зарегистрированы 98 тысяч браков, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Этот год для нас рекордный, сейчас уже зарегистрированы 98 тысяч браков, а год еще не закончился. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем за 100 тысяч", - сказала Ракова. При этом, отметила вице-мэр, по рождению детей в столице не такая хорошая ситуация. "Мы пока не достигаем пиковых значений, которые у нас были в ближайшие годы. Но, я надеюсь, эффект регистрации брака даст нам возможность и увидеть больше маленьких москвичей", - добавила она. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221226/svadby-1841305313.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, анастасия ракова , москва