https://ria.ru/20221226/svadby-1841305313.html
В Москве появится новая выездная площадка для свадеб
В Москве появится новая выездная площадка для свадеб - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве появится новая выездная площадка для свадеб
В 2023 году появится новая выездная площадка для свадеб – колесо обозрения "Солнце Москвы", сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:48
2022-12-26T10:48
2022-12-26T20:45
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В 2023 году появится новая выездная площадка для свадеб – колесо обозрения "Солнце Москвы", сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что на выездных площадках регистрируются 25% браков и в этом году их востребованность выросла на 40%. "Но не все люди хотят регистрировать брак торжественно, многие говорят: "Мы не хотим торжественной регистрации". Поэтому мы такую новую услугу предоставляем в МФЦ: это современные, комфортные, очень приятные, уютные залы, и их теперь уже больше 130, что тоже увеличивает доступность. Мы всегда рады, когда москвичи женятся, и готовы создать все условия, чтобы таких мест было много", - добавила заммэра. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20221211/brak-1837854610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
10:48 26.12.2022 (обновлено: 20:45 26.12.2022)
В Москве появится новая выездная площадка для свадеб
Ракова: новая выездная площадка для свадеб откроется на колесе обозрения "Солнце Москвы"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В 2023 году появится новая выездная площадка для свадеб – колесо обозрения "Солнце Москвы", сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В следующем году мы открываем новую площадку – это новое колесо обозрения на ВДНХ и продлеваем работу таких выездных площадок – пожениться можно будет не только в пятницу и субботу, но и в воскресенье и даже в будни", - сказала Ракова.
Она отметила, что на выездных площадках регистрируются 25% браков и в этом году их востребованность выросла на 40%.
"Но не все люди хотят регистрировать брак торжественно, многие говорят: "Мы не хотим торжественной регистрации". Поэтому мы такую новую услугу предоставляем в МФЦ: это современные, комфортные, очень приятные, уютные залы, и их теперь уже больше 130, что тоже увеличивает доступность. Мы всегда рады, когда москвичи женятся, и готовы создать все условия, чтобы таких мест было много", - добавила заммэра.