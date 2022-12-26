https://ria.ru/20221226/svadby-1841305313.html

В Москве появится новая выездная площадка для свадеб

В Москве появится новая выездная площадка для свадеб - РИА Новости, 26.12.2022

В Москве появится новая выездная площадка для свадеб

В 2023 году появится новая выездная площадка для свадеб – колесо обозрения "Солнце Москвы", сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:48

2022-12-26T10:48

2022-12-26T20:45

общество

анастасия ракова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831055623_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_6a6b50284f2f5a6dd22a5ed559e4b1d8.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В 2023 году появится новая выездная площадка для свадеб – колесо обозрения "Солнце Москвы", сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что на выездных площадках регистрируются 25% браков и в этом году их востребованность выросла на 40%. "Но не все люди хотят регистрировать брак торжественно, многие говорят: "Мы не хотим торжественной регистрации". Поэтому мы такую новую услугу предоставляем в МФЦ: это современные, комфортные, очень приятные, уютные залы, и их теперь уже больше 130, что тоже увеличивает доступность. Мы всегда рады, когда москвичи женятся, и готовы создать все условия, чтобы таких мест было много", - добавила заммэра. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221211/brak-1837854610.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, анастасия ракова , москва