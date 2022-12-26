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В Москве появится новая выездная площадка для свадеб - РИА Новости, 26.12.2022
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В Москве появится новая выездная площадка для свадеб
В Москве появится новая выездная площадка для свадеб - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве появится новая выездная площадка для свадеб
В 2023 году появится новая выездная площадка для свадеб – колесо обозрения "Солнце Москвы", сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:48
2022-12-26T20:45
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В 2023 году появится новая выездная площадка для свадеб – колесо обозрения "Солнце Москвы", сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что на выездных площадках регистрируются 25% браков и в этом году их востребованность выросла на 40%. "Но не все люди хотят регистрировать брак торжественно, многие говорят: "Мы не хотим торжественной регистрации". Поэтому мы такую новую услугу предоставляем в МФЦ: это современные, комфортные, очень приятные, уютные залы, и их теперь уже больше 130, что тоже увеличивает доступность. Мы всегда рады, когда москвичи женятся, и готовы создать все условия, чтобы таких мест было много", - добавила заммэра. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
10:48 26.12.2022 (обновлено: 20:45 26.12.2022)
 
В Москве появится новая выездная площадка для свадеб

Ракова: новая выездная площадка для свадеб откроется на колесе обозрения "Солнце Москвы"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкКолесо обозрения "Солнце Москвы"
Колесо обозрения Солнце Москвы - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колесо обозрения "Солнце Москвы". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В 2023 году появится новая выездная площадка для свадеб – колесо обозрения "Солнце Москвы", сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В следующем году мы открываем новую площадку – это новое колесо обозрения на ВДНХ и продлеваем работу таких выездных площадок – пожениться можно будет не только в пятницу и субботу, но и в воскресенье и даже в будни", - сказала Ракова.
Она отметила, что на выездных площадках регистрируются 25% браков и в этом году их востребованность выросла на 40%.
"Но не все люди хотят регистрировать брак торжественно, многие говорят: "Мы не хотим торжественной регистрации". Поэтому мы такую новую услугу предоставляем в МФЦ: это современные, комфортные, очень приятные, уютные залы, и их теперь уже больше 130, что тоже увеличивает доступность. Мы всегда рады, когда москвичи женятся, и готовы создать все условия, чтобы таких мест было много", - добавила заммэра.
Читайте полный текст интервью >>>
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ОбществоАнастасия РаковаМосква
 
 
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