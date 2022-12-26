https://ria.ru/20221226/sto-1841275959.html
Ракова рассказала о проблеме с местами в детских садах в Москве
Ракова рассказала о проблеме с местами в детских садах в Москве - РИА Новости, 26.12.2022
Ракова рассказала о проблеме с местами в детских садах в Москве
В подавляющем большинстве районов Москвы нет проблем с местами в детских садах, дефицит сохраняется только в 12 районах, но темпы стройки там наращивают,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:17
2022-12-26T08:17
2022-12-26T11:07
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В подавляющем большинстве районов Москвы нет проблем с местами в детских садах, дефицит сохраняется только в 12 районах, но темпы стройки там наращивают, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что в подавляющем большинстве районов города вопрос обеспеченности детскими садами детей не стоит. Более того, есть возможность постепенно снижать возраст приема ребенка в детский сад, на сегодняшний день он составляет два года и два месяца."В прошлом году у нас было 19 районов, где мы не могли решить проблему доступности необходимых детских садов, сейчас осталось 12. И, увы, 10 из них – это территория ТиНАО, которая изначально была дефицитная, и в которой мы темпы строительства этих учреждений только наращиваем. Да, действительно, в ТиНАО у нас сейчас есть проблемы с доступностью с детскими садами рядом с домом. Мы активно работаем по этому вопросу, очень надеемся на наших смежников – строительный комплекс. 12 детских садов ввели в этом году, в ближайшие годы еще введут 40 детских садов", - рассказала Ракова.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220914/kompensatsiya-1816618935.html
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РИА Новости
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
08:17 26.12.2022 (обновлено: 11:07 26.12.2022)
Ракова рассказала о проблеме с местами в детских садах в Москве
Заммэра Ракова: в подавляющем большинстве районов Москвы нет проблем с местами в детсадах