Рейтинг@Mail.ru
Ракова рассказала о проблеме с местами в детских садах в Москве - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/sto-1841275959.html
Ракова рассказала о проблеме с местами в детских садах в Москве
Ракова рассказала о проблеме с местами в детских садах в Москве - РИА Новости, 26.12.2022
Ракова рассказала о проблеме с местами в детских садах в Москве
В подавляющем большинстве районов Москвы нет проблем с местами в детских садах, дефицит сохраняется только в 12 районах, но темпы стройки там наращивают,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:17
2022-12-26T11:07
общество
москва
анастасия ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574056252_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_43d1158b13898b4161f79d37e144f6c6.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В подавляющем большинстве районов Москвы нет проблем с местами в детских садах, дефицит сохраняется только в 12 районах, но темпы стройки там наращивают, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что в подавляющем большинстве районов города вопрос обеспеченности детскими садами детей не стоит. Более того, есть возможность постепенно снижать возраст приема ребенка в детский сад, на сегодняшний день он составляет два года и два месяца."В прошлом году у нас было 19 районов, где мы не могли решить проблему доступности необходимых детских садов, сейчас осталось 12. И, увы, 10 из них – это территория ТиНАО, которая изначально была дефицитная, и в которой мы темпы строительства этих учреждений только наращиваем. Да, действительно, в ТиНАО у нас сейчас есть проблемы с доступностью с детскими садами рядом с домом. Мы активно работаем по этому вопросу, очень надеемся на наших смежников – строительный комплекс. 12 детских садов ввели в этом году, в ближайшие годы еще введут 40 детских садов", - рассказала Ракова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220914/kompensatsiya-1816618935.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574056252_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_34ba388f9b2c0076a6e9ef0610f1f529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
08:17 26.12.2022 (обновлено: 11:07 26.12.2022)
 
Ракова рассказала о проблеме с местами в детских садах в Москве

Заммэра Ракова: в подавляющем большинстве районов Москвы нет проблем с местами в детсадах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкИгровая площадка детского сада
Игровая площадка детского сада - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Игровая площадка детского сада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В подавляющем большинстве районов Москвы нет проблем с местами в детских садах, дефицит сохраняется только в 12 районах, но темпы стройки там наращивают, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в подавляющем большинстве районов города вопрос обеспеченности детскими садами детей не стоит. Более того, есть возможность постепенно снижать возраст приема ребенка в детский сад, на сегодняшний день он составляет два года и два месяца.
"В прошлом году у нас было 19 районов, где мы не могли решить проблему доступности необходимых детских садов, сейчас осталось 12. И, увы, 10 из них – это территория ТиНАО, которая изначально была дефицитная, и в которой мы темпы строительства этих учреждений только наращиваем. Да, действительно, в ТиНАО у нас сейчас есть проблемы с доступностью с детскими садами рядом с домом. Мы активно работаем по этому вопросу, очень надеемся на наших смежников – строительный комплекс. 12 детских садов ввели в этом году, в ближайшие годы еще введут 40 детских садов", - рассказала Ракова.
Читайте полный текст интервью >>>
Детский сад - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 01:16
Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала