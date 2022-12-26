https://ria.ru/20221226/sssr-1841358642.html
В Сети напомнили Украине, чем она обязана Советскому Союзу
В Сети напомнили Украине, чем она обязана Советскому Союзу - РИА Новости, 26.12.2022
В Сети напомнили Украине, чем она обязана Советскому Союзу
Пользователи Twitter возмутились тем, что официальный аккаунт Украины в соцсетях опубликовал поздравление с днем распада Советского Союза. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:45
2022-12-26T12:45
2022-12-26T13:58
в мире
владимир путин
украина
ссср
сша
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840225193_0:206:3072:1933_1920x0_80_0_0_658ac3eafc0d76ce2c16b8327e5a4df2.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились тем, что официальный аккаунт Украины в соцсетях опубликовал поздравление с днем распада Советского Союза.Многие в комментариях напомнили, что именно СССР украинцы обязаны экономическим процветанием и развитой промышленностью."Вы заслуживаете того, чтобы вас не воспринимали всерьез. Лакеи США, которых прожуют и выплюнут, когда вы перестанете быть полезными", — написала участница обсуждения с ником Dr. Prerna Bakshi."Продали свою страну, историю и народ империализму США", — заявил ashermoses."Старшее поколение в бывшем СССР буквально скучает по Советскому Союзу, включая Украину. О чем вы вообще? Кроме того, Украина при Советском Союзе процветала, гораздо лучше, чем до распада", — заметил meowxism."Ну, в марте 1991-го подавляющее большинство украинцев на референдуме поддержали решение остаться частью СССР", — напомнил kmatys6.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил президент, планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221226/kuleba-1841327844.html
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
украина
ссср
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840225193_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_851decd5db5444499af1a3ffcad21742.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, ссср, сша, twitter
В мире, Владимир Путин, Украина, СССР, США, Twitter
12:45 26.12.2022 (обновлено: 13:58 26.12.2022)
В Сети напомнили Украине, чем она обязана Советскому Союзу
Пользователи Twitter высмеяли Украину за празднование дня распада Советского Союза
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Пользователи Twitter
возмутились тем, что официальный аккаунт Украины в соцсетях опубликовал поздравление с днем распада Советского Союза.
Многие в комментариях напомнили, что именно СССР украинцы обязаны экономическим процветанием и развитой промышленностью.
"Вы заслуживаете того, чтобы вас не воспринимали всерьез. Лакеи США, которых прожуют и выплюнут, когда вы перестанете быть полезными", — написала участница обсуждения с ником Dr. Prerna Bakshi.
"Если вы когда-нибудь задумаетесь, почему люди не воспринимают вас всерьез, обратитесь к этому твиту", — посоветовал Mechbests.
"Продали свою страну, историю и народ империализму США", — заявил ashermoses.
"Старшее поколение в бывшем СССР буквально скучает по Советскому Союзу, включая Украину. О чем вы вообще? Кроме того, Украина при Советском Союзе процветала, гораздо лучше, чем до распада", — заметил meowxism.
"Ну, в марте 1991-го подавляющее большинство украинцев на референдуме поддержали решение остаться частью СССР", — напомнил kmatys6.
"Украина за тридцать лет прошла путь от богатейшего региона в Советском Союзе до беднейшей и самой коррумпированной страны. Молодцы! Слава коррупции!" — подытожил numarqs.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил президент, планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.