https://ria.ru/20221226/sssr-1841358642.html

В Сети напомнили Украине, чем она обязана Советскому Союзу

В Сети напомнили Украине, чем она обязана Советскому Союзу - РИА Новости, 26.12.2022

В Сети напомнили Украине, чем она обязана Советскому Союзу

Пользователи Twitter возмутились тем, что официальный аккаунт Украины в соцсетях опубликовал поздравление с днем распада Советского Союза. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:45

2022-12-26T12:45

2022-12-26T13:58

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились тем, что официальный аккаунт Украины в соцсетях опубликовал поздравление с днем распада Советского Союза.Многие в комментариях напомнили, что именно СССР украинцы обязаны экономическим процветанием и развитой промышленностью."Вы заслуживаете того, чтобы вас не воспринимали всерьез. Лакеи США, которых прожуют и выплюнут, когда вы перестанете быть полезными", — написала участница обсуждения с ником Dr. Prerna Bakshi."Продали свою страну, историю и народ империализму США", — заявил ashermoses."Старшее поколение в бывшем СССР буквально скучает по Советскому Союзу, включая Украину. О чем вы вообще? Кроме того, Украина при Советском Союзе процветала, гораздо лучше, чем до распада", — заметил meowxism."Ну, в марте 1991-го подавляющее большинство украинцев на референдуме поддержали решение остаться частью СССР", — напомнил kmatys6.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил президент, планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221226/kuleba-1841327844.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, украина, ссср, сша, twitter