https://ria.ru/20221226/sng-1841339656.html

Лидеры стран СНГ смогут поговорить на саммите в Петербурге тет-а-тет

Лидеры стран СНГ смогут поговорить на саммите в Петербурге тет-а-тет - РИА Новости, 26.12.2022

Лидеры стран СНГ смогут поговорить на саммите в Петербурге тет-а-тет

Лидеры стран СНГ будут иметь возможность в ходе саммита в Санкт- Петербурге поговорить и в двустороннем формате, рассказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:13

2022-12-26T12:13

2022-12-26T12:44

санкт-петербург

снг

россия

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лидеры стран СНГ будут иметь возможность в ходе саммита в Санкт- Петербурге поговорить и в двустороннем формате, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Двусторонние контакты, конечно же, будут иметь место на полях. Большая часть саммита пройдет в неформальной обстановке", - сказал он.Неформальный саммит пройдет 26-27 декабря.

https://ria.ru/20221212/sammit-1838063830.html

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Кирилл Волков

санкт-петербург, снг, россия, политика, дмитрий песков