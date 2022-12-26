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Лидеры стран СНГ смогут поговорить на саммите в Петербурге тет-а-тет
Лидеры стран СНГ смогут поговорить на саммите в Петербурге тет-а-тет - РИА Новости, 26.12.2022
Лидеры стран СНГ смогут поговорить на саммите в Петербурге тет-а-тет
Лидеры стран СНГ будут иметь возможность в ходе саммита в Санкт- Петербурге поговорить и в двустороннем формате, рассказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:13
2022-12-26T12:13
2022-12-26T12:44
санкт-петербург
снг
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лидеры стран СНГ будут иметь возможность в ходе саммита в Санкт- Петербурге поговорить и в двустороннем формате, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Двусторонние контакты, конечно же, будут иметь место на полях. Большая часть саммита пройдет в неформальной обстановке", - сказал он.Неформальный саммит пройдет 26-27 декабря.
https://ria.ru/20221212/sammit-1838063830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, снг, россия, политика, дмитрий песков
Санкт-Петербург, СНГ, Россия, Политика, Дмитрий Песков
12:13 26.12.2022 (обновлено: 12:44 26.12.2022)
Лидеры стран СНГ смогут поговорить на саммите в Петербурге тет-а-тет
Песков: лидерам стран СНГ на саммите в Петербурге дадут возможность поговорить тет-а-тет