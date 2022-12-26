https://ria.ru/20221226/skvortsova-1841526389.html

Скворцова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках акции "Елка желаний"

Скворцова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 26.12.2022

Скворцова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках акции "Елка желаний"

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова организовала экскурсию в медицинский вуз Санкт-Петербурга девочке из ДНР, в рамках акции... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T21:38

2022-12-26T21:38

2022-12-26T21:38

общество

вероника скворцова

санкт-петербург

россия

донецкая народная республика

новый год

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

елка желаний

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова организовала экскурсию в медицинский вуз Санкт-Петербурга девочке из ДНР, в рамках акции "Ёлка желаний". Девочка Оля из Горловки мечтает стать врачом и поступить в медицинский институт в Санкт-Петербурге, пока она учится в школе, но в выбранный вуз съездит на экскурсию. "У тебя будет возможность посмотреть все самое интересное. Чтобы ты уже настроилась на правильный лад, мы тебе дарим медицинский халат... и настоящий фонендоскоп", - сказала Скворцова на встрече с девочкой, кадры были показаны в эфире канала "Россия 24". Оля рассказала, что когда отправляла заявку на акцию, даже не верила, что ее желание может исполниться. "Все желания исполняются, для этого есть такая елочка", - отметила Скворцова. Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители новых территорий РФ.

https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html

https://ria.ru/20221226/mishustin-1841337885.html

санкт-петербург

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вероника скворцова, санкт-петербург, россия, донецкая народная республика, новый год, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), елка желаний