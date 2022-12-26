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Скворцова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 26.12.2022
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Скворцова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках акции "Елка желаний"
Скворцова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 26.12.2022
Скворцова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках акции "Елка желаний"
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова организовала экскурсию в медицинский вуз Санкт-Петербурга девочке из ДНР, в рамках акции... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T21:38
2022-12-26T21:38
общество
вероника скворцова
санкт-петербург
россия
донецкая народная республика
новый год
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
елка желаний
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова организовала экскурсию в медицинский вуз Санкт-Петербурга девочке из ДНР, в рамках акции "Ёлка желаний". Девочка Оля из Горловки мечтает стать врачом и поступить в медицинский институт в Санкт-Петербурге, пока она учится в школе, но в выбранный вуз съездит на экскурсию. "У тебя будет возможность посмотреть все самое интересное. Чтобы ты уже настроилась на правильный лад, мы тебе дарим медицинский халат... и настоящий фонендоскоп", - сказала Скворцова на встрече с девочкой, кадры были показаны в эфире канала "Россия 24". Оля рассказала, что когда отправляла заявку на акцию, даже не верила, что ее желание может исполниться. "Все желания исполняются, для этого есть такая елочка", - отметила Скворцова. Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители новых территорий РФ.
https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html
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общество, вероника скворцова, санкт-петербург, россия, донецкая народная республика, новый год, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), елка желаний
Общество, Вероника Скворцова, Санкт-Петербург, Россия, Донецкая Народная Республика, Новый год, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Елка желаний
21:38 26.12.2022
 
Скворцова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках акции "Елка желаний"

Глава ФМБА организовала экскурсию в медвуз девочке из ДНР в рамках акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова организовала экскурсию в медицинский вуз Санкт-Петербурга девочке из ДНР, в рамках акции "Ёлка желаний".
Девочка Оля из Горловки мечтает стать врачом и поступить в медицинский институт в Санкт-Петербурге, пока она учится в школе, но в выбранный вуз съездит на экскурсию.
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"У тебя будет возможность посмотреть все самое интересное. Чтобы ты уже настроилась на правильный лад, мы тебе дарим медицинский халат... и настоящий фонендоскоп", - сказала Скворцова на встрече с девочкой, кадры были показаны в эфире канала "Россия 24".
Оля рассказала, что когда отправляла заявку на акцию, даже не верила, что ее желание может исполниться.
"Все желания исполняются, для этого есть такая елочка", - отметила Скворцова.
Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители новых территорий РФ.
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ОбществоВероника СкворцоваСанкт-ПетербургРоссияДонецкая Народная РеспубликаНовый годФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Елка желаний
 
 
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