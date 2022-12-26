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Шойгу поблагодарил Общественный совет при Минобороны за помощь - РИА Новости, 26.12.2022
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Шойгу поблагодарил Общественный совет при Минобороны за помощь
Шойгу поблагодарил Общественный совет при Минобороны за помощь - РИА Новости, 26.12.2022
Шойгу поблагодарил Общественный совет при Минобороны за помощь
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил членов Общественного совета за активное участие в жизни Вооруженных сил России, в частности за... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:19
2022-12-26T18:19
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил членов Общественного совета за активное участие в жизни Вооруженных сил России, в частности за работу в патриотическом воспитании молодежи, за помощь в мобилизации, работу в войсках и поддержку семей военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны России. "Я хотел поблагодарить всех вас за то, что вы делаете, за ту помощь, поддержку и за ваше самое активное участие во всех наших делах, будь то частичная мобилизация или работа в войсках, работа с семьями тех, кто у нас там, как у нас говорят, "на переднем крае". И, конечно, все то что вы делаете, ложится, как и труд многих других, в основу, в фундамент нашей победы. Поэтому спасибо вам за это", - сказал Шойгу. В ходе заседания Совета общественники рассказали министру о результатах своей деятельности за 2022 год, а также поделились планами работы в следующем году. Шойгу также вручил членам Совета ведомственные награды, в том числе медали "За укрепление боевого содружества", "Памяти героев Отечества" и "За вклад в конгрессно-выставочную деятельность".
https://ria.ru/20221226/parad-1841307745.html
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сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:19 26.12.2022
 
Шойгу поблагодарил Общественный совет при Минобороны за помощь

Шойгу поблагодарил Общественный совет за помощь в мобилизации и работу в войсках

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил членов Общественного совета за активное участие в жизни Вооруженных сил России, в частности за работу в патриотическом воспитании молодежи, за помощь в мобилизации, работу в войсках и поддержку семей военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Я хотел поблагодарить всех вас за то, что вы делаете, за ту помощь, поддержку и за ваше самое активное участие во всех наших делах, будь то частичная мобилизация или работа в войсках, работа с семьями тех, кто у нас там, как у нас говорят, "на переднем крае". И, конечно, все то что вы делаете, ложится, как и труд многих других, в основу, в фундамент нашей победы. Поэтому спасибо вам за это", - сказал Шойгу.
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В ходе заседания Совета общественники рассказали министру о результатах своей деятельности за 2022 год, а также поделились планами работы в следующем году.
Шойгу также вручил членам Совета ведомственные награды, в том числе медали "За укрепление боевого содружества", "Памяти героев Отечества" и "За вклад в конгрессно-выставочную деятельность".
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Сергей ШойгуРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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