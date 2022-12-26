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МИД Турции вызвал посла Франции из-за акций РПК в Париже, сообщил источник - РИА Новости, 26.12.2022
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МИД Турции вызвал посла Франции из-за акций РПК в Париже, сообщил источник
МИД Турции вызвал посла Франции из-за акций РПК в Париже, сообщил источник - РИА Новости, 26.12.2022
МИД Турции вызвал посла Франции из-за акций РПК в Париже, сообщил источник
Посол Франции вызван в МИД Турции в связи с "антитурецкой пропагандой" запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе акций в Париже, сообщил РИА... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:02
2022-12-26T19:02
в мире
париж
франция
турция
курды
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Посол Франции вызван в МИД Турции в связи с "антитурецкой пропагандой" запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе акций в Париже, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Эрве Магро, посол Франции в Анкаре, был вызван сегодня в МИД Турции, и была выражена наша реакция на черную пропаганду, развернутую кругами PПK/PYD/YPG против нашей страны под предлогом нападения, совершенного французом в Париже 23 декабря, и участие французских правительственных чиновников и некоторых политиков в этой пропаганде, и была подчеркнута наша реакция. Наша реакция по этому вопросу была также выражена нашим посольством в Париже перед соответствующими французскими властями", - сообщил собеседник агентства. По его словам, "посол Магро был проинформирован о позиции Анкары в том, что "для французского правительства и общественного мнения было бы полезно правильно проанализировать акты насилия, совершенные террористической организацией на улицах Парижа". "Были подчеркнуты ожидания Турции в том, что Франция будет действовать со здравым смыслом перед лицом вышеупомянутого инцидента и не позволит террористической организации продвигать свои коварные планы", - подчеркнул источник. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от курдского культурного центра в 10-м округе Парижа, убив троих курдов. Позже он объяснил свои действия расизмом и патологической ненавистью к иностранцам. Стрелявший был переведен в психиатрическое отделение полиции, так как следствие сочло его состояние несовместимым с содержанием под стражей. В понедельник он предстанет перед следственным судьей, прежде чем ему предъявят обвинения. Ранее в Париже прошла демонстрация в память о трех застреленных в пятницу представителях курдской общины, а также о трех активистах, убитых в январе 2013 года. Акция прошла мирно, в ней приняли участие около полутора тысяч человек. Представители курдской общины несли фотографии погибших и скандировали лозунги, призывая к справедливому расследованию двух инцидентов, которые они считают актами терроризма со стороны Турции. В субботу демонстрация курдов переросла в стычки со стражами правопорядка. Они начали блокировать улицы, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Позднее протестующие стали разбивать автобусные остановки, переворачивать автомобили, поджигать мусорные баки. Они также вынимали булыжники из дорожной брусчатки, чтобы забрасывать ими полицию. В итоге в субботу на беспорядках в столице Франции были задержаны 11 человек, пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20221225/akar-1841244411.html
https://ria.ru/20221226/aktsii-1841497136.html
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в мире, париж, франция, турция, курды, рабочая партия курдистана
В мире, Париж, Франция, Турция, курды, Рабочая партия Курдистана
19:02 26.12.2022
 
МИД Турции вызвал посла Франции из-за акций РПК в Париже, сообщил источник

Источник в Анкаре сообщил, что посла Франции вызвали в МИД Турции из-за акций РПК в Париже

© РИА Новости / Евгений Полойко / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста курдов в Париже
Участники акции протеста курдов в Париже - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники акции протеста курдов в Париже. Архивное фото
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АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Посол Франции вызван в МИД Турции в связи с "антитурецкой пропагандой" запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе акций в Париже, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Эрве Магро, посол Франции в Анкаре, был вызван сегодня в МИД Турции, и была выражена наша реакция на черную пропаганду, развернутую кругами PПK/PYD/YPG против нашей страны под предлогом нападения, совершенного французом в Париже 23 декабря, и участие французских правительственных чиновников и некоторых политиков в этой пропаганде, и была подчеркнута наша реакция. Наша реакция по этому вопросу была также выражена нашим посольством в Париже перед соответствующими французскими властями", - сообщил собеседник агентства.
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 19:52
Глава Минобороны Турции прокомментировал беспорядки в Париже
По его словам, "посол Магро был проинформирован о позиции Анкары в том, что "для французского правительства и общественного мнения было бы полезно правильно проанализировать акты насилия, совершенные террористической организацией на улицах Парижа".
"Были подчеркнуты ожидания Турции в том, что Франция будет действовать со здравым смыслом перед лицом вышеупомянутого инцидента и не позволит террористической организации продвигать свои коварные планы", - подчеркнул источник.
В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от курдского культурного центра в 10-м округе Парижа, убив троих курдов. Позже он объяснил свои действия расизмом и патологической ненавистью к иностранцам. Стрелявший был переведен в психиатрическое отделение полиции, так как следствие сочло его состояние несовместимым с содержанием под стражей.
В понедельник он предстанет перед следственным судьей, прежде чем ему предъявят обвинения.
Ранее в Париже прошла демонстрация в память о трех застреленных в пятницу представителях курдской общины, а также о трех активистах, убитых в январе 2013 года.
Участники акции протеста курдов в Париже - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 18:52
Курдская община планирует провести еще три акции в Париже
Акция прошла мирно, в ней приняли участие около полутора тысяч человек. Представители курдской общины несли фотографии погибших и скандировали лозунги, призывая к справедливому расследованию двух инцидентов, которые они считают актами терроризма со стороны Турции.
В субботу демонстрация курдов переросла в стычки со стражами правопорядка. Они начали блокировать улицы, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Позднее протестующие стали разбивать автобусные остановки, переворачивать автомобили, поджигать мусорные баки. Они также вынимали булыжники из дорожной брусчатки, чтобы забрасывать ими полицию. В итоге в субботу на беспорядках в столице Франции были задержаны 11 человек, пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов.
Полиция на месте стрельбы в Париже - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 16:47
Стрелявший в Париже признался, что сначала планировал "убивать иностранцев"
 
В миреПарижФранцияТурциякурдыРабочая партия Курдистана
 
 
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