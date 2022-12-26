https://ria.ru/20221226/reyting-1841262150.html
Названы лидеры итогового рейтинга регионов России
Названы лидеры итогового рейтинга регионов России - РИА Новости, 26.12.2022
Названы лидеры итогового рейтинга регионов России
Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили итоговый рейтинг регионов России, свидетельствует исследование РИА Новости*. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T00:23
2022-12-26T00:23
2022-12-26T00:27
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили итоговый рейтинг регионов России, свидетельствует исследование РИА Новости*.Итоговая таблица составлена на основании показателей всех ключевых рейтингов, подготовленных РИА Новости в 2022 году: по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, приверженности населения здоровому образу жизни. ЛидерыЛидерами итогового рейтинга стали Москва и Петербург с агрегированным баллом выше 80 (при возможном диапазоне от 1 до 100). Они занимали соответственно первые и вторые места в четырех из шести рейтингов. Исключением стали рейтинг по материальному благополучию, где Москва стала пятой, а Петербург – восьмым, а также по приверженности здоровому образу жизни (29 и 22).В первую десятку итогового рейтинга также вошли Подмосковье, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Тюменская области. Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов и были преимущественно в первой двадцатке, отмечают эксперты. Но были и некоторые исключения: ХМАО и ЯНАО оказались в середине рейтинга регионов по научно-технологическому развитию (40 и 47), ЯНАО занимал 44-е место в рейтинге по рынку труда, Самарская и Тюменская области – 29-е и 25-е в рейтинге по материальному благополучию. Кроме того, все регионы первой десятки располагались ниже 20-го места в рейтинге по приверженности ЗОЖ. АутсайдерыПоследние места в итоговом рейтинге занимают северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы. Это Хакасия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Калмыкия, Забайкалье, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная область и Тува. В большинстве включенных в расчет ключевых рейтингов эти регионы занимали места преимущественно ниже 70-го. В то же время в рейтинге по приверженности здоровому образу жизни кавказские регионы входят в число лидеров, причем не только в 2022 году, отмечают составители рейтинга.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
https://ria.ru/20221226/itogi-1841180407.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/reyting-1839171776.html
https://ria.ru/20221219/avtomobili-1839616365.html
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санкт-петербург
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье)
Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье)
00:23 26.12.2022 (обновлено: 00:27 26.12.2022)
Названы лидеры итогового рейтинга регионов России
Лидером итогового рейтинга регионов России стала Москва
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили итоговый рейтинг регионов России, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Итоговая таблица составлена на основании показателей всех ключевых рейтингов, подготовленных РИА Новости в 2022 году: по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, приверженности населения здоровому образу жизни.
Лидерами итогового рейтинга стали Москва и Петербург с агрегированным баллом выше 80 (при возможном диапазоне от 1 до 100). Они занимали соответственно первые и вторые места в четырех из шести рейтингов. Исключением стали рейтинг по материальному благополучию, где Москва стала пятой, а Петербург – восьмым, а также по приверженности здоровому образу жизни (29 и 22).
В первую десятку итогового рейтинга также вошли Подмосковье, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Нижегородская, Свердловская, Самарская
и Тюменская области
. Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов и были преимущественно в первой двадцатке, отмечают эксперты.
Но были и некоторые исключения: ХМАО и ЯНАО оказались в середине рейтинга регионов по научно-технологическому развитию (40 и 47), ЯНАО занимал 44-е место в рейтинге по рынку труда, Самарская и Тюменская области – 29-е и 25-е в рейтинге по материальному благополучию. Кроме того, все регионы первой десятки располагались ниже 20-го места в рейтинге по приверженности ЗОЖ.
Последние места в итоговом рейтинге занимают северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы. Это Хакасия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Калмыкия, Забайкалье, Республика Алтай
, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная область
и Тува.
В большинстве включенных в расчет ключевых рейтингов эти регионы занимали места преимущественно ниже 70-го. В то же время в рейтинге по приверженности здоровому образу жизни кавказские регионы входят в число лидеров, причем не только в 2022 году, отмечают составители рейтинга.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.