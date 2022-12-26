https://ria.ru/20221226/reanimatsiya-1841287081.html
В ведущих московских больницах опробуют "цифровую реанимацию"
В ведущих московских больницах опробуют "цифровую реанимацию" - РИА Новости, 26.12.2022
В ведущих московских больницах опробуют "цифровую реанимацию"
"Цифровую реанимацию" опробуют в ведущих больницах Москвы в 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:33
2022-12-26T09:33
2022-12-26T11:41
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Цифровую реанимацию" опробуют в ведущих больницах Москвы в 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Новый уникальный проект в следующем году - это цифровая реанимация. Я надеюсь, что мы сможем его отпилотировать в наших ведущих медицинских учреждениях. Это значит переход на автоматический учет показателей состояния здоровья пациента сразу в электронную карту", - сказала она. По ее словам, сейчас все показатели с прикроватных мониторов снимает медсестра, и для нее это дополнительная нагрузка. "Мы сделаем так, чтобы они передавались автоматически, учитывались в медицинской карте и в интерфейсе врача, помогали ему быстро принимать решения в зависимости от тех показателей, которые у пациента наблюдаются", - рассказала Ракова. Читайте полный текст интервью >>>Вице-мэр отметила, что еще один уникальный проект - это цифровая патоморфология, его запускают во всех шести онкологических стационарах. Специалисты будут уже анализировать снимки, а не биоматериал, что позволит одновременно проводить консилиумы, делать заключения ряду специалистов вместе и - самое главное - формировать огромную базу данных, которая позволит дальше нарабатывать искусственный интеллект. "Цифровой госпиталь - это то, что у нас будет в ближайшее время, поэтому мы внедряем в следующем году цифровые мобильные АРМ (автоматизированное рабочее место) врачей и медсестер. Это значит, что они на работе будут ходить уже не с бумажками, а с планшетами, где будут видны все назначения по пациенту, где они могут уже в режиме онлайн, находясь и работая с пациентом, отмечать проведенные в отношении него манипуляции", - добавила она.
https://ria.ru/20221226/kamery-1841284099.html
https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html
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Ракова о "цифровой реанимации" в больницах Москвы
"Цифровую реанимацию" опробуют в ведущих больницах Москвы в 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Ракова.
2022-12-26T09:33
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
09:33 26.12.2022 (обновлено: 11:41 26.12.2022)
В ведущих московских больницах опробуют "цифровую реанимацию"
Ракова: в ведущих московских больницах в 2023 году опробуют "цифровую реанимацию"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Цифровую реанимацию" опробуют в ведущих больницах Москвы в 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Новый уникальный проект в следующем году - это цифровая реанимация. Я надеюсь, что мы сможем его отпилотировать в наших ведущих медицинских учреждениях. Это значит переход на автоматический учет показателей состояния здоровья пациента сразу в электронную карту", - сказала она.
По ее словам, сейчас все показатели с прикроватных мониторов снимает медсестра, и для нее это дополнительная нагрузка.
"Мы сделаем так, чтобы они передавались автоматически, учитывались в медицинской карте и в интерфейсе врача, помогали ему быстро принимать решения в зависимости от тех показателей, которые у пациента наблюдаются", - рассказала Ракова
.
Вице-мэр отметила, что еще один уникальный проект - это цифровая патоморфология, его запускают во всех шести онкологических стационарах. Специалисты будут уже анализировать снимки, а не биоматериал, что позволит одновременно проводить консилиумы, делать заключения ряду специалистов вместе и - самое главное - формировать огромную базу данных, которая позволит дальше нарабатывать искусственный интеллект.
"Цифровой госпиталь - это то, что у нас будет в ближайшее время, поэтому мы внедряем в следующем году цифровые мобильные АРМ (автоматизированное рабочее место) врачей и медсестер. Это значит, что они на работе будут ходить уже не с бумажками, а с планшетами, где будут видны все назначения по пациенту, где они могут уже в режиме онлайн, находясь и работая с пациентом, отмечать проведенные в отношении него манипуляции", - добавила она.