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Два человека ранены в Макеевке при обстрелах украинскими войсками - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/ranenye-1841530455.html
Два человека ранены в Макеевке при обстрелах украинскими войсками
Два человека ранены в Макеевке при обстрелах украинскими войсками - РИА Новости, 26.12.2022
Два человека ранены в Макеевке при обстрелах украинскими войсками
Два мирных жителя получили ранения в Макеевке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T22:08
2022-12-26T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в Макеевке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 декабря поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - по улице Таймырской, 32 ранен мужчина 1991 года рождения;- по улице Таймырской, 34 ранен мужчина 1988 года рождения", - говорится в сводке представительства в телеграм-канале. Кроме того, сообщается, что в Петровском районе Донецка был поврежден многоквартирный жилой дом.
макеевка
донецкая народная республика
петровский район
украина
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
22:08 26.12.2022 (обновлено: 22:21 26.12.2022)
 
Два человека ранены в Макеевке при обстрелах украинскими войсками

Представительство ДНР в СЦКК: в Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ ранены два человека

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в медиабанкМужчина у дома, поврежденного в результате обстрела украинскими силовиками, в Макеевке
Мужчина у дома, поврежденного в результате обстрела украинскими силовиками, в Макеевке - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Мужчина у дома, поврежденного в результате обстрела украинскими силовиками, в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в Макеевке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 декабря поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - по улице Таймырской, 32 ранен мужчина 1991 года рождения;- по улице Таймырской, 34 ранен мужчина 1988 года рождения", - говорится в сводке представительства в телеграм-канале.
Кроме того, сообщается, что в Петровском районе Донецка был поврежден многоквартирный жилой дом.
Самый массированный обстрел за восемь лет: последствия удара ВСУ по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

Пожарный тушит машину, загоревшуюся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
1 из 10

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

Здание котельной, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
3 из 10

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
4 из 10

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

Каска в здании котельной, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
5 из 10

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

Воронка от взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
6 из 10

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
7 из 10

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

Здание котельной, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
8 из 10

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрелом оказались и автомобили.

Сотрудники МЧС осматривают машину, загоревшуюся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
9 из 10

Под обстрелом оказались и автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

Мужчина в здании котельной, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
10 из 10

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

Под обстрелом оказались и автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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