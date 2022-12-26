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Два человека ранены в Макеевке при обстрелах украинскими войсками

Два человека ранены в Макеевке при обстрелах украинскими войсками - РИА Новости, 26.12.2022

Два человека ранены в Макеевке при обстрелах украинскими войсками

Два мирных жителя получили ранения в Макеевке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T22:08

2022-12-26T22:08

2022-12-26T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в Макеевке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 декабря поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - по улице Таймырской, 32 ранен мужчина 1991 года рождения;- по улице Таймырской, 34 ранен мужчина 1988 года рождения", - говорится в сводке представительства в телеграм-канале. Кроме того, сообщается, что в Петровском районе Донецка был поврежден многоквартирный жилой дом.

макеевка

донецкая народная республика

петровский район

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, украина, вооруженные силы украины