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Самый массированный обстрел за восемь лет: последствия удара ВСУ по Донецку

Самый массированный обстрел за восемь лет: последствия удара ВСУ по Донецку - РИА Новости, 15.12.2022

Самый массированный обстрел за восемь лет: последствия удара ВСУ по Донецку

Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка. Последствия массированного удара — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:57

2022-12-15T11:57

2022-12-15T14:30

фото

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

вооруженные силы украины

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Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка. Последствия массированного удара — в фотоленте Ria.ru.

донецк

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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