https://ria.ru/20221226/postoyaltsy-1841294218.html

Организатор сгоревшего в Кемерово приюта рассказал о своих постояльцах

Организатор сгоревшего в Кемерово приюта рассказал о своих постояльцах - РИА Новости, 26.12.2022

Организатор сгоревшего в Кемерово приюта рассказал о своих постояльцах

Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где из-за пожара погибли 22 человека, заявил в суде, что там жили бездомные, которых он сам подбирал, которых... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:10

2022-12-26T10:10

2022-12-26T12:47

происшествия

кемерово

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841322413_0:54:989:610_1920x0_80_0_0_0293efef602c740a2407fb4a09f9a30b.jpg

КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где из-за пожара погибли 22 человека, заявил в суде, что там жили бездомные, которых он сам подбирал, которых доставляла полиция, привозили из больниц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Что касаемо тех людей, которые там находились. Там преимущественно находились бездомные люди... Я их поднимал с теплотрасс, с помоек, большинство привозила полиция, из больниц", – сказал Смирнов. Как отметил его адвокат, в декабре 2021 года в приюте проводилась проверка прокуратуры района. Также приходили пожарные инспекторы, администрация Заводского района располагала сведениями о наличии на их территории такого приюта. "Туда свозили, согласно списку представленного погибших, из второй городской больницы, из 11-й больницы, просили, уговаривали. Привозили из полиции, из ФСИН, то есть освободившихся из мест лишения свободы, которым буквально некуда было (идти - ред.). Там были безногие. Он оказывал им помощь. Организовывал питание, ночлег", - добавил защитник. Следствие ходатайствует об аресте Смирнова, адвокат просит не заключать его под стражу. В ночь на субботу в частном приюте на Таврической улице в Кемерово произошел пожар на 180 квадратных метрах, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям. Организатора приюта Андрея Смирнова задержали в субботу, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Региональное министерство соцзащиты в октябре 2021 года обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию из открытых источников о том, что по данному адресу располагалась секта, где у людей изымали деньги и банковские карты, сообщала глава ведомства.

https://ria.ru/20221224/kemerovo-1841071098.html

https://ria.ru/20221226/priyut-1841277563.html

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемерово, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)