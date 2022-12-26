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Организатор сгоревшего в Кемерово приюта рассказал о своих постояльцах - РИА Новости, 26.12.2022
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Организатор сгоревшего в Кемерово приюта рассказал о своих постояльцах
Организатор сгоревшего в Кемерово приюта рассказал о своих постояльцах - РИА Новости, 26.12.2022
Организатор сгоревшего в Кемерово приюта рассказал о своих постояльцах
Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где из-за пожара погибли 22 человека, заявил в суде, что там жили бездомные, которых он сам подбирал, которых... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:10
2022-12-26T12:47
происшествия
кемерово
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где из-за пожара погибли 22 человека, заявил в суде, что там жили бездомные, которых он сам подбирал, которых доставляла полиция, привозили из больниц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Что касаемо тех людей, которые там находились. Там преимущественно находились бездомные люди... Я их поднимал с теплотрасс, с помоек, большинство привозила полиция, из больниц", – сказал Смирнов. Как отметил его адвокат, в декабре 2021 года в приюте проводилась проверка прокуратуры района. Также приходили пожарные инспекторы, администрация Заводского района располагала сведениями о наличии на их территории такого приюта. "Туда свозили, согласно списку представленного погибших, из второй городской больницы, из 11-й больницы, просили, уговаривали. Привозили из полиции, из ФСИН, то есть освободившихся из мест лишения свободы, которым буквально некуда было (идти - ред.). Там были безногие. Он оказывал им помощь. Организовывал питание, ночлег", - добавил защитник. Следствие ходатайствует об аресте Смирнова, адвокат просит не заключать его под стражу. В ночь на субботу в частном приюте на Таврической улице в Кемерово произошел пожар на 180 квадратных метрах, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям. Организатора приюта Андрея Смирнова задержали в субботу, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Региональное министерство соцзащиты в октябре 2021 года обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию из открытых источников о том, что по данному адресу располагалась секта, где у людей изымали деньги и банковские карты, сообщала глава ведомства.
https://ria.ru/20221224/kemerovo-1841071098.html
https://ria.ru/20221226/priyut-1841277563.html
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происшествия, кемерово, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Кемерово, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
10:10 26.12.2022 (обновлено: 12:47 26.12.2022)
 
Организатор сгоревшего в Кемерово приюта рассказал о своих постояльцах

Организатор сгоревшего в Кемерово приюта, где погибли 22 человека, рассказал о постояльцах

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОрганизатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда
Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости
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Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где из-за пожара погибли 22 человека, заявил в суде, что там жили бездомные, которых он сам подбирал, которых доставляла полиция, привозили из больниц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Что касаемо тех людей, которые там находились. Там преимущественно находились бездомные люди... Я их поднимал с теплотрасс, с помоек, большинство привозила полиция, из больниц", – сказал Смирнов.
Как отметил его адвокат, в декабре 2021 года в приюте проводилась проверка прокуратуры района. Также приходили пожарные инспекторы, администрация Заводского района располагала сведениями о наличии на их территории такого приюта.
"Туда свозили, согласно списку представленного погибших, из второй городской больницы, из 11-й больницы, просили, уговаривали. Привозили из полиции, из ФСИН, то есть освободившихся из мест лишения свободы, которым буквально некуда было (идти - ред.). Там были безногие. Он оказывал им помощь. Организовывал питание, ночлег", - добавил защитник.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 14:14
В Госдуме раскритиковали местные власти после пожара в приюте в Кемерово
Следствие ходатайствует об аресте Смирнова, адвокат просит не заключать его под стражу.
В ночь на субботу в частном приюте на Таврической улице в Кемерово произошел пожар на 180 квадратных метрах, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям.
Организатора приюта Андрея Смирнова задержали в субботу, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Региональное министерство соцзащиты в октябре 2021 года обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию из открытых источников о том, что по данному адресу располагалась секта, где у людей изымали деньги и банковские карты, сообщала глава ведомства.
Признание вины организатором приюта в Кемерово - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 08:32
Хозяин сгоревшего приюта в Кемерово, где погибли 22 человека, признал вину
 
ПроисшествияКемеровоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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