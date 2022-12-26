https://ria.ru/20221226/podarki-1841489595.html

Участники саммита СНГ не будут обмениваться новогодними подарками

Участники саммита СНГ не будут обмениваться новогодними подарками - РИА Новости, 26.12.2022

Участники саммита СНГ не будут обмениваться новогодними подарками

Участники неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге за несколько дней до Нового года, не планируют обмениваться подарками, сообщил... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:26

2022-12-26T18:26

2022-12-26T18:26

владимир путин

санкт-петербург

россия

снг

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Участники неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге за несколько дней до Нового года, не планируют обмениваться подарками, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Петербург по приглашению президента России Владимира Путина приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. "Нет. Обычно нет. Главы государств говорят о серьезных вещах", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

https://ria.ru/20221226/itogi-1841432842.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, санкт-петербург, россия, снг, в мире, дмитрий песков