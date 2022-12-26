https://ria.ru/20221226/podarki-1841489595.html
Участники саммита СНГ не будут обмениваться новогодними подарками
Участники саммита СНГ не будут обмениваться новогодними подарками - РИА Новости, 26.12.2022
Участники саммита СНГ не будут обмениваться новогодними подарками
Участники неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге за несколько дней до Нового года, не планируют обмениваться подарками, сообщил... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:26
2022-12-26T18:26
2022-12-26T18:26
владимир путин
санкт-петербург
россия
снг
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841462677_0:242:3210:2048_1920x0_80_0_0_2cceee188106850de33079c6f3b5bd12.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Участники неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге за несколько дней до Нового года, не планируют обмениваться подарками, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Петербург по приглашению президента России Владимира Путина приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. "Нет. Обычно нет. Главы государств говорят о серьезных вещах", - сказал Песков в интервью Первому каналу.
https://ria.ru/20221226/itogi-1841432842.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841462677_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_02c929f0817b8d7ef31d9d8ecab7ac67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, санкт-петербург, россия, снг, в мире, дмитрий песков
Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия, СНГ, В мире, Дмитрий Песков
Участники саммита СНГ не будут обмениваться новогодними подарками
Песков: участники саммита СНГ в Петербурге не планируют обмениваться новогодними подарками