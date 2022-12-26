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Участники саммита СНГ не будут обмениваться новогодними подарками - РИА Новости, 26.12.2022
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Участники саммита СНГ не будут обмениваться новогодними подарками
Участники саммита СНГ не будут обмениваться новогодними подарками - РИА Новости, 26.12.2022
Участники саммита СНГ не будут обмениваться новогодними подарками
Участники неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге за несколько дней до Нового года, не планируют обмениваться подарками, сообщил... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:26
2022-12-26T18:26
владимир путин
санкт-петербург
россия
снг
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Участники неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге за несколько дней до Нового года, не планируют обмениваться подарками, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Петербург по приглашению президента России Владимира Путина приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. "Нет. Обычно нет. Главы государств говорят о серьезных вещах", - сказал Песков в интервью Первому каналу.
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владимир путин, санкт-петербург, россия, снг, в мире, дмитрий песков
Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия, СНГ, В мире, Дмитрий Песков
18:26 26.12.2022
 
Участники саммита СНГ не будут обмениваться новогодними подарками

Песков: участники саммита СНГ в Петербурге не планируют обмениваться новогодними подарками

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств
Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Участники неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге за несколько дней до Нового года, не планируют обмениваться подарками, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Петербург по приглашению президента России Владимира Путина приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
"Нет. Обычно нет. Главы государств говорят о серьезных вещах", - сказал Песков в интервью Первому каналу.
Церемония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. 26 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 15:44
Путин подвел итоги года на неформальном саммите стран СНГ
 
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