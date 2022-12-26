https://ria.ru/20221226/oms-1841276490.html

Тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов

Тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов - РИА Новости, 26.12.2022

Тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов

Тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС) на оказание стационарной помощи проиндексируют в Москве в 2023 году на 12%, рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:23

2022-12-26T08:23

2022-12-26T11:07

общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС) на оказание стационарной помощи проиндексируют в Москве в 2023 году на 12%, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что город ставит своей целью, чтобы все клиники - и вновь введенные, и работающие - имели возможность оказывать медицинскую помощь полноценно: покупать современные лекарства, расходные материалы, повышать зарплату сотрудникам. "Поэтому со следующего года все тарифы ОМС в рамках оказания стационарной помощи мы индексируем на 12%, что позволит нам довести до медицинских учреждений необходимый финансовый поток", - рассказала Ракова. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221220/avtopark-1840041855.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анастасия ракова , москва