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Тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов - РИА Новости, 26.12.2022
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Тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов
Тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов - РИА Новости, 26.12.2022
Тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов
Тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС) на оказание стационарной помощи проиндексируют в Москве в 2023 году на 12%, рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:23
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общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС) на оказание стационарной помощи проиндексируют в Москве в 2023 году на 12%, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что город ставит своей целью, чтобы все клиники - и вновь введенные, и работающие - имели возможность оказывать медицинскую помощь полноценно: покупать современные лекарства, расходные материалы, повышать зарплату сотрудникам. "Поэтому со следующего года все тарифы ОМС в рамках оказания стационарной помощи мы индексируем на 12%, что позволит нам довести до медицинских учреждений необходимый финансовый поток", - рассказала Ракова. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
08:23 26.12.2022 (обновлено: 11:07 26.12.2022)
 
Тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов

Ракова: тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС) на оказание стационарной помощи проиндексируют в Москве в 2023 году на 12%, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что город ставит своей целью, чтобы все клиники - и вновь введенные, и работающие - имели возможность оказывать медицинскую помощь полноценно: покупать современные лекарства, расходные материалы, повышать зарплату сотрудникам.
"Поэтому со следующего года все тарифы ОМС в рамках оказания стационарной помощи мы индексируем на 12%, что позволит нам довести до медицинских учреждений необходимый финансовый поток", - рассказала Ракова.
Читайте полный текст интервью >>>
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ОбществоАнастасия РаковаМосква
 
 
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