https://ria.ru/20221226/oms-1841276490.html
Тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов
Тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов - РИА Новости, 26.12.2022
Тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов
Тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС) на оказание стационарной помощи проиндексируют в Москве в 2023 году на 12%, рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:23
2022-12-26T08:23
2022-12-26T11:07
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС) на оказание стационарной помощи проиндексируют в Москве в 2023 году на 12%, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что город ставит своей целью, чтобы все клиники - и вновь введенные, и работающие - имели возможность оказывать медицинскую помощь полноценно: покупать современные лекарства, расходные материалы, повышать зарплату сотрудникам. "Поэтому со следующего года все тарифы ОМС в рамках оказания стационарной помощи мы индексируем на 12%, что позволит нам довести до медицинских учреждений необходимый финансовый поток", - рассказала Ракова. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20221220/avtopark-1840041855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
08:23 26.12.2022 (обновлено: 11:07 26.12.2022)
Тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов
Ракова: тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют в Москве на 12 процентов