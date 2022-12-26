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В результате обстрела Донецка ранена женщина - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В результате обстрела Донецка ранена женщина
В результате обстрела Донецка ранена женщина - РИА Новости, 26.12.2022
В результате обстрела Донецка ранена женщина
Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T21:43
2022-12-26T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Кроме того, он добавил, что в результате обстрела была повреждена кровля многоквартирного дома. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в понедельник неоднократно сообщало об обстрелах Петровского района Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
петровский район
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
21:43 26.12.2022 (обновлено: 23:07 26.12.2022)
 
В результате обстрела Донецка ранена женщина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Петровского района пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина 1939 года рождения", - сообщил Кулемзин в своем телеграм-канале.
Кроме того, он добавил, что в результате обстрела была повреждена кровля многоквартирного дома.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в понедельник неоднократно сообщало об обстрелах Петровского района Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
"Я услышала первый хлопок и упала под сейф": обстрел больницы в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

ВСУ дважды за двое суток наносили артиллерийские удары с применением РСЗО по району Калининской больницы в Донецке.

Один из корпусов больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
1 из 10

ВСУ дважды за двое суток наносили артиллерийские удары с применением РСЗО по району Калининской больницы в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Снаряды попали в саму больницу и на прилегающую территорию. Повреждены жилые дома, магазины и детский сад.

Регистратура в корпусе Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенном в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
2 из 10

Снаряды попали в саму больницу и на прилегающую территорию. Повреждены жилые дома, магазины и детский сад.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка.
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка
3 из 10
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор.

Разбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
4 из 10

Обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар.

Сотрудник спасательной службы МЧС ДНР
5 из 10

В расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

"Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела — полполиклиники нет", — рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья.

Фасад оного из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
6 из 10

"Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела — полполиклиники нет", — рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Днем ранее больница имени Калинина уже подверглась обстрелу.

Разбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
7 из 10

Днем ранее больница имени Калинина уже подверглась обстрелу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Тогда повреждения получили три корпуса, пострадали пациенты, один из которых позже умер.

Один из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
8 из 10

Тогда повреждения получили три корпуса, пострадали пациенты, один из которых позже умер.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В земле недалеко от больницы были видны следы от снаряда: подземным взрывом поблизости выбило канализационные люки.

Магазин, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
9 из 10

В земле недалеко от больницы были видны следы от снаряда: подземным взрывом поблизости выбило канализационные люки.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

После обстрела больницы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Один из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
10 из 10

После обстрела больницы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

ВСУ дважды за двое суток наносили артиллерийские удары с применением РСЗО по району Калининской больницы в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Снаряды попали в саму больницу и на прилегающую территорию. Повреждены жилые дома, магазины и детский сад.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

В расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

"Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела — полполиклиники нет", — рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Днем ранее больница имени Калинина уже подверглась обстрелу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тогда повреждения получили три корпуса, пострадали пациенты, один из которых позже умер.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В земле недалеко от больницы были видны следы от снаряда: подземным взрывом поблизости выбило канализационные люки.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

После обстрела больницы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкПетровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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