https://ria.ru/20221226/obstrel-1841528048.html

В результате обстрела Донецка ранена женщина

В результате обстрела Донецка ранена женщина - РИА Новости, 26.12.2022

В результате обстрела Донецка ранена женщина

Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T21:43

2022-12-26T21:43

2022-12-26T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Кроме того, он добавил, что в результате обстрела была повреждена кровля многоквартирного дома. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в понедельник неоднократно сообщало об обстрелах Петровского района Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

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петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, донецкая народная республика