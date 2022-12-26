Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку три 155-миллиметровых снаряда
ВСУ дважды за двое суток наносили артиллерийские удары с применением РСЗО по району Калининской больницы в Донецке.
ВСУ дважды за двое суток наносили артиллерийские удары с применением РСЗО по району Калининской больницы в Донецке.
Снаряды попали в саму больницу и на прилегающую территорию. Повреждены жилые дома, магазины и детский сад.
Снаряды попали в саму больницу и на прилегающую территорию. Повреждены жилые дома, магазины и детский сад.
Обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор.
Обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор.
В расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар.
В расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар.
"Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела — полполиклиники нет", — рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья.
"Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела — полполиклиники нет", — рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья.
Днем ранее больница имени Калинина уже подверглась обстрелу.
Днем ранее больница имени Калинина уже подверглась обстрелу.
Тогда повреждения получили три корпуса, пострадали пациенты, один из которых позже умер.
Тогда повреждения получили три корпуса, пострадали пациенты, один из которых позже умер.
В земле недалеко от больницы были видны следы от снаряда: подземным взрывом поблизости выбило канализационные люки.
В земле недалеко от больницы были видны следы от снаряда: подземным взрывом поблизости выбило канализационные люки.
После обстрела больницы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
После обстрела больницы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
ВСУ дважды за двое суток наносили артиллерийские удары с применением РСЗО по району Калининской больницы в Донецке.
Снаряды попали в саму больницу и на прилегающую территорию. Повреждены жилые дома, магазины и детский сад.
Обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор.
В расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар.
"Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела — полполиклиники нет", — рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья.
Днем ранее больница имени Калинина уже подверглась обстрелу.
Тогда повреждения получили три корпуса, пострадали пациенты, один из которых позже умер.
В земле недалеко от больницы были видны следы от снаряда: подземным взрывом поблизости выбило канализационные люки.
После обстрела больницы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.