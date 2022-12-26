https://ria.ru/20221226/nato-1841444395.html
Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году
Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2022
Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждённость, что в грядущем году Швеция и Финляндия после приглашения в Североатлантический альянс... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:14
2022-12-26T16:14
2022-12-26T16:14
в мире
йенс столтенберг
швеция
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нато
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БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждённость, что в грядущем году Швеция и Финляндия после приглашения в Североатлантический альянс официально станут его членами несмотря на вето со стороны Турции, заявил он в понедельник агентству DPA. Он "абсолютно уверен", что процесс ратификации может быть завершен в 2023 году, передаёт агентство. Столтенберг также дал понять, что не ожидает, что Анкара будет долго блокировать приём новых членов в альянс. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция остается центром притяжения сторонников запрещенной в Турции организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году. Также турецкие власти расширили список лиц, которых требуют экстрадировать из Швеции, с 33 до 42 человек.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, швеция, финляндия, нато, турция
В мире, Йенс Столтенберг, Швеция, Финляндия, НАТО, Турция
Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году
Столтенберг выразил уверенность, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году