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Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2022
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Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году
Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2022
Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждённость, что в грядущем году Швеция и Финляндия после приглашения в Североатлантический альянс... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:14
2022-12-26T16:14
в мире
йенс столтенберг
швеция
финляндия
нато
турция
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БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждённость, что в грядущем году Швеция и Финляндия после приглашения в Североатлантический альянс официально станут его членами несмотря на вето со стороны Турции, заявил он в понедельник агентству DPA. Он "абсолютно уверен", что процесс ратификации может быть завершен в 2023 году, передаёт агентство. Столтенберг также дал понять, что не ожидает, что Анкара будет долго блокировать приём новых членов в альянс. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция остается центром притяжения сторонников запрещенной в Турции организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году. Также турецкие власти расширили список лиц, которых требуют экстрадировать из Швеции, с 33 до 42 человек.
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в мире, йенс столтенберг, швеция, финляндия, нато, турция
В мире, Йенс Столтенберг, Швеция, Финляндия, НАТО, Турция
16:14 26.12.2022
 
Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году

Столтенберг выразил уверенность, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждённость, что в грядущем году Швеция и Финляндия после приглашения в Североатлантический альянс официально станут его членами несмотря на вето со стороны Турции, заявил он в понедельник агентству DPA.
Он "абсолютно уверен", что процесс ратификации может быть завершен в 2023 году, передаёт агентство. Столтенберг также дал понять, что не ожидает, что Анкара будет долго блокировать приём новых членов в альянс.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция остается центром притяжения сторонников запрещенной в Турции организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году. Также турецкие власти расширили список лиц, которых требуют экстрадировать из Швеции, с 33 до 42 человек.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреЙенс СтолтенбергШвецияФинляндияНАТОТурция
 
 
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