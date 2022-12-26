https://ria.ru/20221226/narkotiki-1841397461.html
В Петербурге задержали безработную с пятью килограммами мефедрона
В Петербурге задержали безработную с пятью килограммами мефедрона - РИА Новости, 26.12.2022
В Петербурге задержали безработную с пятью килограммами мефедрона
Правоохранители задержали неработающую жительницу Петербурга с 5 килограммами мефедрона, еще около 6 килограмм наркотических средств нашли у нее дома, сообщила... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:00
2022-12-26T14:00
2022-12-26T14:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали неработающую жительницу Петербурга с 5 килограммами мефедрона, еще около 6 килограмм наркотических средств нашли у нее дома, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двадцать четвертого декабря… у дома 37 корпус 6 по Лесному проспекту в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана участница преступной группы, осуществляющая перевозку и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, 31-летняя неработающая женщина, у которой было изъято пять свертков общей массой более 4,9 килограмма наркотических средств – мефедрон", - говорится в сообщении. При обыске дома у задержанной полицейские обнаружили 322 расфасованные и подготовленные к сбыту закладки с пометками "Альфа PVP", "мефедрон", "гашиш", "марихуана" общей массой около 6 килограмм. Эти вещества будут исследованы в рамках экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. По данным из открытых источников, мефедрон — это синтетический наркотик из группы амфетаминов, который вызывает мощную стимуляцию центральной нервной системы и отдельных участков головного мозга. Привыкание к препарату наступает с первого приема.
https://ria.ru/20221226/prestupnost-1841364885.html
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали безработную с пятью килограммами мефедрона
В Санкт-Петербурге задержали безработную с пятью килограммами мефедрона
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали неработающую жительницу Петербурга с 5 килограммами мефедрона, еще около 6 килограмм наркотических средств нашли у нее дома, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Двадцать четвертого декабря… у дома 37 корпус 6 по Лесному проспекту в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана участница преступной группы, осуществляющая перевозку и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, 31-летняя неработающая женщина, у которой было изъято пять свертков общей массой более 4,9 килограмма наркотических средств – мефедрон", - говорится в сообщении.
При обыске дома у задержанной полицейские обнаружили 322 расфасованные и подготовленные к сбыту закладки с пометками "Альфа PVP", "мефедрон", "гашиш", "марихуана" общей массой около 6 килограмм. Эти вещества будут исследованы в рамках экспертизы.
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
По данным из открытых источников, мефедрон — это синтетический наркотик из группы амфетаминов, который вызывает мощную стимуляцию центральной нервной системы и отдельных участков головного мозга. Привыкание к препарату наступает с первого приема.