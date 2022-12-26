https://ria.ru/20221226/moskva-1841296508.html
Большинство иностранных компании в Москве адаптировались к новым условиям
Большинство иностранных компании в Москве адаптировались к новым условиям - РИА Новости, 26.12.2022
Большинство иностранных компании в Москве адаптировались к новым условиям
Большинство иностранных компаний в зоне риска адаптировались к новым условиям, еще около 140 иностранных компаний в Москве ищут новую логистику или... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:17
2022-12-26T10:17
2022-12-26T11:06
экономика
анастасия ракова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство иностранных компаний в зоне риска адаптировались к новым условиям, еще около 140 иностранных компаний в Москве ищут новую логистику или собственника, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Под риском находятся на сегодняшний день около 140 компаний, мы их очень четко мониторим. Они на сегодняшний день либо ищут новые логистические пути, либо собственника. Мы на старте этого года сразу же запустили достаточно крупную программу поддержки тех работодателей, которые принимают людей на работу из тех организаций, у которых на сегодняшний день снижается трудовая активность", - рассказала Ракова. Вице-мэр отметила, что всего компаний, оказавшихся в зоне риска, в этом году было больше 600. Подавляющее большинство из них в принципе адаптировалось к существующим условиям - больше 500. Они провели ребрендинг, перешли под российское руководство, часть из них сохранилась, работает со старыми брендами, со старым руководством, часть перепродали свой бизнес другим иностранным компаниям. Читайте полный текст интервью >>>
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экономика, анастасия ракова , москва, россия
Экономика, Анастасия Ракова , Москва, Россия
10:17 26.12.2022 (обновлено: 11:06 26.12.2022)
Большинство иностранных компании в Москве адаптировались к новым условиям
Заммэра Ракова: большинство иностранных компаний адаптировались к новым условиям в Москве
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство иностранных компаний в зоне риска адаптировались к новым условиям, еще около 140 иностранных компаний в Москве ищут новую логистику или собственника, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Под риском находятся на сегодняшний день около 140 компаний, мы их очень четко мониторим. Они на сегодняшний день либо ищут новые логистические пути, либо собственника. Мы на старте этого года сразу же запустили достаточно крупную программу поддержки тех работодателей, которые принимают людей на работу из тех организаций, у которых на сегодняшний день снижается трудовая активность", - рассказала Ракова.
Вице-мэр отметила, что всего компаний, оказавшихся в зоне риска, в этом году было больше 600. Подавляющее большинство из них в принципе адаптировалось к существующим условиям - больше 500. Они провели ребрендинг, перешли под российское руководство, часть из них сохранилась, работает со старыми брендами, со старым руководством, часть перепродали свой бизнес другим иностранным компаниям.