https://ria.ru/20221226/moskva-1841271679.html

Заммэра Москвы заявила о высокой ожидаемой продолжительности жизни в городе

Заммэра Москвы заявила о высокой ожидаемой продолжительности жизни в городе - РИА Новости, 26.12.2022

Заммэра Москвы заявила о высокой ожидаемой продолжительности жизни в городе

Москва показывает самый высокий рост ожидаемой продолжительности жизни в России, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T07:16

2022-12-26T07:16

2022-12-26T07:18

анастасия ракова

москва

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва показывает самый высокий рост ожидаемой продолжительности жизни в России, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Но радует, что за девять месяцев этого года мы показываем самые высокие темпы прироста ожидаемой продолжительности жизни из всех регионов и в два раза превышаем в целом Российскую Федерацию", - отметила Ракова. Вице-мэр выразила надежду, что в ближайшее время Москва войдет в клуб тех, "кому за 80".

https://ria.ru/20221226/moskva-1841267096.html

москва

россия

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анастасия ракова , москва, россия