https://ria.ru/20221226/moskva-1841271679.html
Заммэра Москвы заявила о высокой ожидаемой продолжительности жизни в городе
Заммэра Москвы заявила о высокой ожидаемой продолжительности жизни в городе - РИА Новости, 26.12.2022
Заммэра Москвы заявила о высокой ожидаемой продолжительности жизни в городе
Москва показывает самый высокий рост ожидаемой продолжительности жизни в России, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T07:16
2022-12-26T07:16
2022-12-26T07:18
анастасия ракова
москва
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва показывает самый высокий рост ожидаемой продолжительности жизни в России, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Но радует, что за девять месяцев этого года мы показываем самые высокие темпы прироста ожидаемой продолжительности жизни из всех регионов и в два раза превышаем в целом Российскую Федерацию", - отметила Ракова. Вице-мэр выразила надежду, что в ближайшее время Москва войдет в клуб тех, "кому за 80".
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анастасия ракова , москва, россия
Анастасия Ракова , Москва, Россия
07:16 26.12.2022 (обновлено: 07:18 26.12.2022)
Заммэра Москвы заявила о высокой ожидаемой продолжительности жизни в городе
Заммэра Ракова: Москва имеет самый высокий рост ожидаемой продолжительности жизни в России
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва показывает самый высокий рост ожидаемой продолжительности жизни в России, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва традиционно является лидером по продолжительности жизни среди многих регионов. Конечно, пандемия не прошла даром, она внесла свои коррективы, и ожидаемая продолжительность жизни сегодня составляет около 77 лет, но даже по этому значению мы третьи в стране после Ингушетии и Дагестана - регионов, традиционно относящихся к долгожителям", – сказала она.
"Но радует, что за девять месяцев этого года мы показываем самые высокие темпы прироста ожидаемой продолжительности жизни из всех регионов и в два раза превышаем в целом Российскую Федерацию", - отметила Ракова.
Вице-мэр выразила надежду, что в ближайшее время Москва войдет в клуб тех, "кому за 80".