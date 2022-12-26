https://ria.ru/20221226/menyu-1841477691.html

В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь

В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь - РИА Новости, 26.12.2022

В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь можно позволить себе оливье и селедку под шубой, но лучше не переедать и не злоупотреблять алкоголем, заявила главный внештатный специалист по РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:48

2022-12-26T17:48

2022-12-26T17:51

общество

оксана драпкина (врач)

россия

российская академия наук

новый год

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь можно позволить себе оливье и селедку под шубой, но лучше не переедать и не злоупотреблять алкоголем, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина. Она отметила, что если на праздничном столе хочется видеть салаты, то стоит заправить их не майонезом, а оливковым маслом, например. Кроме того, на столе должно быть достаточное количество традиционных для этого времени года фруктов - яблок, апельсинов, мандаринов. "Праздники - время восстановиться, укрепить иммунную систему, поэтому проводить их в дружбе с алкоголем категорически нельзя. Особенно, когда люди, не соблюдая "здоровые" советы и не задумываясь о последствиях, чередуют прием спиртных напитков с поглощением жирной, жареной, соленой пищи в ночное время", - подчеркнула Драпкина. По ее словам, длинные праздники следует использовать для укрепления здоровья. Рекомендуется больше двигаться, сходить с семьей на прогулку, покататься на коньках, на лыжах или ледянках, слепить с детьми снежные фигуры. А вот от долгого просмотра телевизора допоздна в новогодние праздники лучше отказаться, полезнее выспаться, чтобы провести бодро и полноценно следующий день, уделив время себе и близким, уточнила специалист.

https://ria.ru/20221217/pokhudenie-1839332480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, оксана драпкина (врач), россия, российская академия наук, новый год