https://ria.ru/20221226/menyu-1841477691.html
В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь
В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь - РИА Новости, 26.12.2022
В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь можно позволить себе оливье и селедку под шубой, но лучше не переедать и не злоупотреблять алкоголем, заявила главный внештатный специалист по РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:48
2022-12-26T17:48
2022-12-26T17:51
общество
оксана драпкина (врач)
россия
российская академия наук
новый год
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь можно позволить себе оливье и селедку под шубой, но лучше не переедать и не злоупотреблять алкоголем, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина. Она отметила, что если на праздничном столе хочется видеть салаты, то стоит заправить их не майонезом, а оливковым маслом, например. Кроме того, на столе должно быть достаточное количество традиционных для этого времени года фруктов - яблок, апельсинов, мандаринов. "Праздники - время восстановиться, укрепить иммунную систему, поэтому проводить их в дружбе с алкоголем категорически нельзя. Особенно, когда люди, не соблюдая "здоровые" советы и не задумываясь о последствиях, чередуют прием спиртных напитков с поглощением жирной, жареной, соленой пищи в ночное время", - подчеркнула Драпкина. По ее словам, длинные праздники следует использовать для укрепления здоровья. Рекомендуется больше двигаться, сходить с семьей на прогулку, покататься на коньках, на лыжах или ледянках, слепить с детьми снежные фигуры. А вот от долгого просмотра телевизора допоздна в новогодние праздники лучше отказаться, полезнее выспаться, чтобы провести бодро и полноценно следующий день, уделив время себе и близким, уточнила специалист.
https://ria.ru/20221217/pokhudenie-1839332480.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, оксана драпкина (врач), россия, российская академия наук, новый год
Общество, Оксана Драпкина (врач), Россия, Российская академия наук, Новый год
17:48 26.12.2022 (обновлено: 17:51 26.12.2022)
В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь
Эксперт Минздрава Драпкина призвала не переедать и не злоупотреблять алкоголем в Новый год
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь можно позволить себе оливье и селедку под шубой, но лучше не переедать и не злоупотреблять алкоголем, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.
"Не переедайте в новогоднюю ночь, чтобы она прошла радостно, весело, без негативных последствий на следующий день. Без традиционных атрибутов праздника - оливье, мандаринов, селедки под шубой - наверное, обойтись сложно, но самое главное - не терять чувство меры", - сказала Драпкина журналистам.
Она отметила, что если на праздничном столе хочется видеть салаты, то стоит заправить их не майонезом, а оливковым маслом, например. Кроме того, на столе должно быть достаточное количество традиционных для этого времени года фруктов - яблок, апельсинов, мандаринов.
"Праздники - время восстановиться, укрепить иммунную систему, поэтому проводить их в дружбе с алкоголем категорически нельзя. Особенно, когда люди, не соблюдая "здоровые" советы и не задумываясь о последствиях, чередуют прием спиртных напитков с поглощением жирной, жареной, соленой пищи в ночное время", - подчеркнула Драпкина
.
По ее словам, длинные праздники следует использовать для укрепления здоровья. Рекомендуется больше двигаться, сходить с семьей на прогулку, покататься на коньках, на лыжах или ледянках, слепить с детьми снежные фигуры. А вот от долгого просмотра телевизора допоздна в новогодние праздники лучше отказаться, полезнее выспаться, чтобы провести бодро и полноценно следующий день, уделив время себе и близким, уточнила специалист.