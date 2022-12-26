https://ria.ru/20221226/medpomosch-1841280071.html

В Москве запустят три новые программы по стационарной медпомощи

В Москве запустят три новые программы по стационарной медпомощи - РИА Новости, 26.12.2022

В Москве запустят три новые программы по стационарной медпомощи

Три новые программы по стационарной медицинской помощи запустят в Москве в 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:55

2022-12-26T08:55

2022-12-26T11:07

общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Три новые программы по стационарной медицинской помощи запустят в Москве в 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы запускаем три новых программы, которых раньше никогда в Москве не было, по оказанию стационарной медицинской помощи. Первое направление связано с развитием органосберегающих технологий и технологичных операций. У нас вообще в городе высокий уровень применения лапароскопии, в первую очередь речь идет об этом. Но мы хотим еще этот уровень повысить и выйти на максимальную планку, которая вообще возможна в современных условиях", - сказала Ракова, отвечая на вопрос о главных задачах на следующий год. По ее словам, вторая программа – это увеличение объема высокотехнологичной медицинской помощи по тем заболеваниям, которые формируют основную структуру инвалидности или ранней смертности, и по тем видам медицинской помощи, которые существенно повышают качество жизни населения. "Третья программа, она, в первую очередь, для врачей, направлена на то, чтобы апробировать в медицинских учреждениях города Москвы самые современные инновационные технологии. Они не могут быть массовыми. Но они создают для наших врачей возможность ознакомиться с этой технологией, освоить эту технологию и дальше ее уже постепенно внедрять в рутинную практику. У нас очень высокий уровень оборудования в связи с запуском скоропомощных корпусов, у нас будет открыт ряд гибридных операционных, которые позволяют проводить сложнейшие высокотехнологичные операции, одновременно несколько. А раньше на это требовалось несколько госпитализаций, теперь будем стараться делать это в рамках одной", - добавила Ракова. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221207/doplaty-1837064178.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анастасия ракова , москва