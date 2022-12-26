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В Москве запустят три новые программы по стационарной медпомощи - РИА Новости, 26.12.2022
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В Москве запустят три новые программы по стационарной медпомощи
В Москве запустят три новые программы по стационарной медпомощи - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве запустят три новые программы по стационарной медпомощи
Три новые программы по стационарной медицинской помощи запустят в Москве в 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:55
2022-12-26T11:07
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Три новые программы по стационарной медицинской помощи запустят в Москве в 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы запускаем три новых программы, которых раньше никогда в Москве не было, по оказанию стационарной медицинской помощи. Первое направление связано с развитием органосберегающих технологий и технологичных операций. У нас вообще в городе высокий уровень применения лапароскопии, в первую очередь речь идет об этом. Но мы хотим еще этот уровень повысить и выйти на максимальную планку, которая вообще возможна в современных условиях", - сказала Ракова, отвечая на вопрос о главных задачах на следующий год. По ее словам, вторая программа – это увеличение объема высокотехнологичной медицинской помощи по тем заболеваниям, которые формируют основную структуру инвалидности или ранней смертности, и по тем видам медицинской помощи, которые существенно повышают качество жизни населения. "Третья программа, она, в первую очередь, для врачей, направлена на то, чтобы апробировать в медицинских учреждениях города Москвы самые современные инновационные технологии. Они не могут быть массовыми. Но они создают для наших врачей возможность ознакомиться с этой технологией, освоить эту технологию и дальше ее уже постепенно внедрять в рутинную практику. У нас очень высокий уровень оборудования в связи с запуском скоропомощных корпусов, у нас будет открыт ряд гибридных операционных, которые позволяют проводить сложнейшие высокотехнологичные операции, одновременно несколько. А раньше на это требовалось несколько госпитализаций, теперь будем стараться делать это в рамках одной", - добавила Ракова. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
08:55 26.12.2022 (обновлено: 11:07 26.12.2022)
 
В Москве запустят три новые программы по стационарной медпомощи

Ракова: в Москве в 2023 году запустят три новые программы по стационарной медпомощи

© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник изучает рентгеновский снимок легких пациента
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок легких пациента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Три новые программы по стационарной медицинской помощи запустят в Москве в 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы запускаем три новых программы, которых раньше никогда в Москве не было, по оказанию стационарной медицинской помощи. Первое направление связано с развитием органосберегающих технологий и технологичных операций. У нас вообще в городе высокий уровень применения лапароскопии, в первую очередь речь идет об этом. Но мы хотим еще этот уровень повысить и выйти на максимальную планку, которая вообще возможна в современных условиях", - сказала Ракова, отвечая на вопрос о главных задачах на следующий год.
По ее словам, вторая программа – это увеличение объема высокотехнологичной медицинской помощи по тем заболеваниям, которые формируют основную структуру инвалидности или ранней смертности, и по тем видам медицинской помощи, которые существенно повышают качество жизни населения.
"Третья программа, она, в первую очередь, для врачей, направлена на то, чтобы апробировать в медицинских учреждениях города Москвы самые современные инновационные технологии. Они не могут быть массовыми. Но они создают для наших врачей возможность ознакомиться с этой технологией, освоить эту технологию и дальше ее уже постепенно внедрять в рутинную практику. У нас очень высокий уровень оборудования в связи с запуском скоропомощных корпусов, у нас будет открыт ряд гибридных операционных, которые позволяют проводить сложнейшие высокотехнологичные операции, одновременно несколько. А раньше на это требовалось несколько госпитализаций, теперь будем стараться делать это в рамках одной", - добавила Ракова.
Читайте полный текст интервью >>>
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ОбществоАнастасия РаковаМосква
 
 
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