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Бойцы НМ ЛНР выявили на линии соприкосновения наемников из 30 стран - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/marochko-1841272455.html
Бойцы НМ ЛНР выявили на линии соприкосновения наемников из 30 стран
Бойцы НМ ЛНР выявили на линии соприкосновения наемников из 30 стран - РИА Новости, 26.12.2022
Бойцы НМ ЛНР выявили на линии соприкосновения наемников из 30 стран
В зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения находятся наемники из более чем 30 стран,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T07:34
2022-12-26T07:42
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. В зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения находятся наемники из более чем 30 стран, сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки. Офицер уточнил, что только за текущий месяц выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.Ранее командир батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным Чечен сообщил РИА Новости, что Киев перебрасывает западных наемников на Лисичанский участок фронта из-за бегства с этих позиций украинских военнослужащих.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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андрей марочко, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Киев
07:34 26.12.2022 (обновлено: 07:42 26.12.2022)
 
Бойцы НМ ЛНР выявили на линии соприкосновения наемников из 30 стран

Офицер НМ ЛНР Марочко: на стороне Киева в Донбассе воюют наемники из более чем 30 стран

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут)
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут). Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. В зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения находятся наемники из более чем 30 стран, сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.
"В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан. Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь", - сказал он.
Офицер уточнил, что только за текущий месяц выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Ранее командир батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным Чечен сообщил РИА Новости, что Киев перебрасывает западных наемников на Лисичанский участок фронта из-за бегства с этих позиций украинских военнослужащих.
В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 12:20Сказано в эфире
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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