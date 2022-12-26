07:34 26.12.2022 (обновлено: 07:42 26.12.2022)
Бойцы НМ ЛНР выявили на линии соприкосновения наемников из 30 стран
Офицер НМ ЛНР Марочко: на стороне Киева в Донбассе воюют наемники из более чем 30 стран
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут)
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут). Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. В зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения находятся наемники из более чем 30 стран, сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.
"В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан. Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь", - сказал он.
Офицер уточнил, что только за текущий месяц выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Ранее командир батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным Чечен сообщил РИА Новости, что Киев перебрасывает западных наемников на Лисичанский участок фронта из-за бегства с этих позиций украинских военнослужащих.
В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.