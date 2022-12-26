https://ria.ru/20221226/logistika-1841292929.html

Итоги года в логистике: цена не имеет значения

Итоги года в логистике: цена не имеет значения - РИА Новости, 26.12.2022

Итоги года в логистике: цена не имеет значения

Разрушенные транспортные коридоры, шок от санкций и уход из России зарубежных игроков привели к тому, что в 2022 году цена в логистике перестала быть решающим... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:07

2022-12-26T10:07

2022-12-26T10:07

итоги года

экономика

россия

китай

евросоюз

fesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603654142_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_b03610c9f8a3c74d3f0311cd861ed24b.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Разрушенные транспортные коридоры, шок от санкций и уход из России зарубежных игроков привели к тому, что в 2022 году цена в логистике перестала быть решающим фактором - клиенты готовы платить любые деньги, только бы груз достиг пункта назначения. Трудности сохранятся и в следующем году, но ситуация будет улучшаться: насущные проблемы решены, и теперь отрасль может подходить к стратегическим задачам, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. "В российской логистике с февраля 2022 года изменилось самое главное - понятие и отношение к цене. Она перестала быть вообще сколько-нибудь значимым фактором для принятия решений. Можно привезти – и слава богу", - говорит управляющий партнер компании "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Одной из главных проблем в уходящем году, по данным компании Fesco, стал уход из России крупнейших международных контейнерных линий - это привело к выводу с рынка около трети наличного парка контейнеров в стране. "На сегодняшний день выбывший объем удалось заместить благодаря закупкам оборудования российскими и китайскими собственниками", - сообщает группа, которая к концу года расширила парк контейнеров до 131 тысячи. Кроме того, российским перевозчикам к концу года удалось выстроить новые взаимоотношения с глобальными игроками. "В целом почти все решили, каких-то глобальных вопросов уже нет, поэтому все должно стабилизироваться", - заявил Безбородов. Mind the gapГрузооборот России с ЕС застопорился весной, после того, как российским судам запретили заходить в европейские порты. Возникли и проблемы с оплатой перевозок - банки один за другим переставали проводить валютные платежи. "Вслед за этим значительно выросли ставки на перевозку грузов", - вспоминают в Asia Import Group. Весьма значительно просели грузовые авиаперевозки. По оценкам экспертов, цены на перевозку грузов самолетом за год в среднем подскочили вдвое, количество грузовых авиарейсов сократилось, а длительность маршрутов - возросла. Участники рынка отмечали еще одну проблему: европейские перевозчики стали отказываться доставлять в Россию сборные грузы. "Европейцы предлагали отправки только крупных партий товаров, если они занимали целую машину. Если же груз был небольшой и занимал, например, одну паллету, везти его отказывались" - рассказали в Asia Import Group. Опасаясь санкций, российский рынок покинули такие крупные судоходные компании, как ONE, Hapag-Lloyd, HMM, MSC, Maersk и CMA CGM. Ситуация в море была сложной, но не критической – поставки по воде продолжились благодаря оставшимся, хоть и не таким крупным, игрокам. Отдельные сложности наблюдались с отправкой морем опасных грузов и товаров, требующих особого температурного режима. "Вырос спрос на доставку генеральных грузов, то есть не относящихся к таким категориям, как скоропортящиеся, опасные, ценные, дипломатические. Из-за ажиотажа в этой области поставки других товаров затруднились", - пояснили эксперты. По данным группы "Дело", объемы перевалки контейнеров на юге и северо-западе, особенно в портах Балтийского бассейна, за первые три квартала 2022 года серьезно упали, но итоговый показатель по году может выровняться. "Мы ожидаем, что по итогам года объем контейнерных перевозок по железной дороге в России останется на уровне 2021 года или покажет незначительное снижение, в первую очередь за счет высокой базы начала года", - прогнозируют в группе. Дороги, которые нас выбираютВ поисках выхода логистика стала разворачиваться на восточные направления. В результате транспортная инфраструктура Дальневосточного региона, включая порты и сухопутные пограничные переходы, оказалась перегруженной. Это заметно удлинило сроки доставки грузов по всем каналам. Ситуацию осложнял дисбаланс входящих и исходящих грузопотоков между Россией и Китаем – разрыв достигал 20%. Кроме того, сохраняющиеся в Китае карантинные ограничения не позволяли привлечь к погрузкам достаточное количество сотрудников, а обработка вагонов от вируса могла задержать контейнеры на несколько дней. Перевозки грузов из Китая на самолетах в условиях коронавируса были вовсе невозможны. К концу года ситуация начала исправляться. К поставкам грузов из европейских стран в Россию всерьез подключилась Киргизия. Частично проблему с перевозками из ЕС помог решить Казахстан. Но настоящим хабом для таких грузоперевозок стала Турция. Способов отправки товаров в Россию стало больше, снова появилась возможность доставки сборных грузов, и на следующий год эксперты ожидают снижения цен в отрасли. Логисты уже отмечают оптимизацию стоимости своих услуг. "Прогноз на 2023 год – все должно стать дешевле, потому что мировая логистика подешевела, рецессия значительно снижает стоимость. Плюс "наши" прикупили все мощности, которые им были нужны, поэтому я прогнозирую, что все будет очень хорошо", - сказал управляющий партнер "Инфра Проектов" Безбородов. В группе "Дело" отметили, что государство и бизнес оперативно сработали над стабилизацией ситуации, и в ближайшем будущем на передний план выйдут уже не точечные задачи, а стратегические логистические проекты. "Продолжается реализация программ по переформатированию отрасли, приданию ей дополнительной устойчивости к внешним воздействиям, в частности, развитие международных транспортных коридоров "Север-Юг", Азово-Черноморского и Восточного направлений", - заявили в компании.

https://ria.ru/20221216/kitay-1839219395.html

https://ria.ru/20221221/most-1840336273.html

https://ria.ru/20220919/fesco-1817976039.html

https://ria.ru/20221205/gruzy-1836362346.html

https://ria.ru/20221206/tarif-1836628279.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги года, экономика, россия, китай, евросоюз, fesco