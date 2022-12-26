https://ria.ru/20221226/kriminal-1841369170.html

В генконсульстве не увидели криминала в смерти двух россиян в Индии

В генконсульстве не увидели криминала в смерти двух россиян в Индии - РИА Новости, 26.12.2022

В генконсульстве не увидели криминала в смерти двух россиян в Индии

Полиция индийского штата Одиша и генконсульство России в Калькутте не видят ничего подозрительного в смерти двух россиян в Индии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:06

2022-12-26T13:06

2022-12-26T15:10

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владимир киселев (политик)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости. Полиция индийского штата Одиша и генконсульство России в Калькутте не видят ничего подозрительного в смерти двух россиян в Индии, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин. Он отметил, что полиция и генконсульство не видят ничего подозрительного в смерти россиян, полиция завершила расследование по делу первого умершего россиянина, его тело кремировано. По данным телеканала NDTV, 65-летний Павел Антов погиб, упав с третьего этажа отеля в районе Раягада штата Одиша, через два дня после того, как его попутчик был найден мертвым. По информации владимирских СМИ, Антов - депутат законодательного собрания Владимирской области. Как передает индийское ТВ, Владимир Быданов, попутчик Антова, был найден мертвым в том же отеле 22 декабря. Телеканал отмечает, что он был найден лежащим без сознания в своем номере на первом этаже отеля. По данным ТВ, полиция заявила, что расследует все возможные версии смерти Антова, включая вероятность того, что он случайно упал с террасы.В 2019 году журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России по итогам предыдущего года. Список возглавил депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов - основатель группы компаний "Владимирский стандарт". За 2018 год его доход составил около 9,97 миллиарда рублей. Антов тогда пояснял РИА Новости, что указанную сумму нельзя назвать полностью его личным доходом, так как он отчитывался перед финансовыми контролирующими органами как индивидуальный предприниматель, в связи с чем в сумму доходов вошла вся выручка его ИП за отчетный период. При этом депутат не уточнял размер личного дохода.Соболезнования родным и близким Антова выразил председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев. "Павел Генрихович был человеком удивительной энергии и широты интересов. Талантливый и успешный предприниматель, он всегда стремился быть полезным людям. Многие совсем далекие и от бизнеса, и от политики жители нашей области знают Павла Генриховича как одного из самых активных меценатов. При его поддержке реализовывались яркие культурные проекты, он помогал и адресно – тем, кому это было необходимо", - указано в сообщении на сайте регионального парламента.

https://ria.ru/20221225/turist-1841244285.html

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россия, индия, владимирская область, новости - туризм, forbes, владимир киселев (политик)