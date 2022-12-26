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Южная Корея произвела ответную съемку основных военных объектов в КНДР - РИА Новости, 26.12.2022
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Южная Корея произвела ответную съемку основных военных объектов в КНДР
Южная Корея произвела ответную съемку основных военных объектов в КНДР - РИА Новости, 26.12.2022
Южная Корея произвела ответную съемку основных военных объектов в КНДР
Южная Корея в ответ на вторжение беспилотников КНДР на свою территорию произвела съемку ключевых северокорейских военных объектов, в том числе с помощью... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:43
2022-12-26T13:43
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Южная Корея в ответ на вторжение беспилотников КНДР на свою территорию произвела съемку ключевых северокорейских военных объектов, в том числе с помощью беспилотных разведывательных активов армии, заявили в Минобороны Южной Кореи. "Южнокорейские военные отправили управляемые человеком и беспилотные разведывательные активы в прилегающие районы Северной Кореи к северу от военной демаркационной линии (межкорейской границы – ред.) , приняв таким образом повышенные меры в ответ на вторжение северокорейских беспилотников в наше воздушное пространство, и произвели разведывательную и операционную деятельность, включая съемку основной военной инфраструктуры (Северной Кореи – ред.)", - заявил заведующий военными операциями Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О на брифинге Минобороны по инциденту. Северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу в понедельник без разрешения Южной Кореи. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Дроны по очереди были замечены в районе городов Кимпхо и Пхачжу, на острове Канхвадо. Это привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск). Агентство Рёнхап сообщало, что беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула. Минобороны Южной Кореи подтвердило проникновение пяти дронов КНДР на территорию страны, один из которых подлетел к северному району Сеульской столичной агломерации, и назвало это "явной провокацией". Военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы, а затем приняли меры по слежке за беспилотниками и их уничтожению так, чтобы "не причинить ущерба гражданам".
https://ria.ru/20221226/drony-1841375018.html
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в мире, южная корея
В мире, Южная Корея
13:43 26.12.2022
 
Южная Корея произвела ответную съемку основных военных объектов в КНДР

Южная Корея в ответ на вторжение дронов произвела съемку основных военных объектов в КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Южная Корея в ответ на вторжение беспилотников КНДР на свою территорию произвела съемку ключевых северокорейских военных объектов, в том числе с помощью беспилотных разведывательных активов армии, заявили в Минобороны Южной Кореи.
"Южнокорейские военные отправили управляемые человеком и беспилотные разведывательные активы в прилегающие районы Северной Кореи к северу от военной демаркационной линии (межкорейской границы – ред.) , приняв таким образом повышенные меры в ответ на вторжение северокорейских беспилотников в наше воздушное пространство, и произвели разведывательную и операционную деятельность, включая съемку основной военной инфраструктуры (Северной Кореи – ред.)", - заявил заведующий военными операциями Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О на брифинге Минобороны по инциденту.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 13:15
Южнокорейские военные не смогли сбить дроны КНДР
Северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу в понедельник без разрешения Южной Кореи. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Дроны по очереди были замечены в районе городов Кимпхо и Пхачжу, на острове Канхвадо. Это привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск). Агентство Рёнхап сообщало, что беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула.
Минобороны Южной Кореи подтвердило проникновение пяти дронов КНДР на территорию страны, один из которых подлетел к северному району Сеульской столичной агломерации, и назвало это "явной провокацией". Военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы, а затем приняли меры по слежке за беспилотниками и их уничтожению так, чтобы "не причинить ущерба гражданам".
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 12:41
Южная Корея сделала около ста выстрелов по беспилотникам КНДР
 
В миреЮжная Корея
 
 
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