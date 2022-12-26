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В Южной Корее задержали 30 авиарейсов из-за северокорейских дронов - РИА Новости, 26.12.2022
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В Южной Корее задержали 30 авиарейсов из-за северокорейских дронов
В Южной Корее задержали 30 авиарейсов из-за северокорейских дронов - РИА Новости, 26.12.2022
В Южной Корее задержали 30 авиарейсов из-за северокорейских дронов
Порядка 30 авиарейсов задержаны в Южной Корее из-за вторжения северокорейских дронов, сообщил в понедельник новостной телеканал YTN. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:08
2022-12-26T12:22
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Порядка 30 авиарейсов задержаны в Южной Корее из-за вторжения северокорейских дронов, сообщил в понедельник новостной телеканал YTN.По его данным, министерство транспорта Южной Кореи располагает данными о том, что по указанию штаба противовоздушной обороны с 13.08 (07.08 мск) в сеульском аэропорту Кимпхо и с 13.22 (07.22 мск) в международном аэропорту Инчхона были временно приостановлены прилеты и вылеты авиарейсов."С 14.06 (08.06 мск) в обоих аэропортах все полеты были возобновлены, в общей сложности около 20 внутренних авиарейсов в Кимпхо и около 10 авиарейсов на международных линиях в Инчхоне были задержаны на несколько десятков минут", - сообщает телеканал.Временная отмена рейсов произошла после крушения легкого штурмовика в Южной Корее в провинции Канвондо, что связывают с появлением северокорейских дронов.Как сообщалось ранее, дроны были замечены над южнокорейской территорией в 10.25 (04.25 мск) в ряде районов, вплоть до Сеула. По данным агентства Рёнхап, в частности они появились в районах Кимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу, что привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск).Последний раз Южная Корея заявляла об обнаружении северокорейских беспилотных летательных аппаратов к югу от межкорейской границы в 2014 и 2017 годах.
https://ria.ru/20221226/koreya-1841335062.html
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
12:08 26.12.2022 (обновлено: 12:22 26.12.2022)
 
В Южной Корее задержали 30 авиарейсов из-за северокорейских дронов

YTN: в Южной Корее задержали около 30 авиарейсов из-за вторжения северокорейских дронов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Порядка 30 авиарейсов задержаны в Южной Корее из-за вторжения северокорейских дронов, сообщил в понедельник новостной телеканал YTN.
По его данным, министерство транспорта Южной Кореи располагает данными о том, что по указанию штаба противовоздушной обороны с 13.08 (07.08 мск) в сеульском аэропорту Кимпхо и с 13.22 (07.22 мск) в международном аэропорту Инчхона были временно приостановлены прилеты и вылеты авиарейсов.
"С 14.06 (08.06 мск) в обоих аэропортах все полеты были возобновлены, в общей сложности около 20 внутренних авиарейсов в Кимпхо и около 10 авиарейсов на международных линиях в Инчхоне были задержаны на несколько десятков минут", - сообщает телеканал.
Временная отмена рейсов произошла после крушения легкого штурмовика в Южной Корее в провинции Канвондо, что связывают с появлением северокорейских дронов.
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Как сообщалось ранее, дроны были замечены над южнокорейской территорией в 10.25 (04.25 мск) в ряде районов, вплоть до Сеула. По данным агентства Рёнхап, в частности они появились в районах Кимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу, что привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск).
Последний раз Южная Корея заявляла об обнаружении северокорейских беспилотных летательных аппаратов к югу от межкорейской границы в 2014 и 2017 годах.
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