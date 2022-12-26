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В Южной Корее штурмовик потерпел крушение из-за вторжения дронов из КНДР - РИА Новости, 26.12.2022
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В Южной Корее штурмовик потерпел крушение из-за вторжения дронов из КНДР
В Южной Корее штурмовик потерпел крушение из-за вторжения дронов из КНДР - РИА Новости, 26.12.2022
В Южной Корее штурмовик потерпел крушение из-за вторжения дронов из КНДР
Крушение легкого штурмовика в Южной Корее связано с вторжением северокорейских дронов, сообщает южнокорейский новостной телеканал YTN со ссылкой на данные... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:04
2022-12-26T12:06
в мире
южная корея
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Крушение легкого штурмовика в Южной Корее связано с вторжением северокорейских дронов, сообщает южнокорейский новостной телеканал YTN со ссылкой на данные объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны. "В результате соответствующего реагирования произошел один инцидент. Примерно в 11.40 (05.40 мск) легкий штурмовик из 8-й эскадры ВВС страны разбился в поле у поселка Муккери, уезда Хвенсон, провинции Канвондо. Два пилота катапультировались, ущерба не зафиксировано", - сообщает YTN. По его данным, военные пояснили, что этот инцидент произошел при "подготовке к тактической поддержке в связи с северокорейскими дронами". Ранее сообщалось, что дроны были замечены над южнокорейской территорией в 10.25 (04.25 МСК) в ряде районов, вплоть до Сеула. По данным агентства Рёнхап, в частности они появились в районах Кимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу, что привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск). Последний раз Южная Корея заявляла об обнаружении северокорейских беспилотных летательных аппаратов к югу от межкорейской границы в 2014 и 2017 годах. -0-
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в мире, южная корея
В мире, Южная Корея
12:04 26.12.2022 (обновлено: 12:06 26.12.2022)
 
В Южной Корее штурмовик потерпел крушение из-за вторжения дронов из КНДР

YTN: крушение легкого штурмовика в Южной Корее связано с вторжением северокорейских дронов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Крушение легкого штурмовика в Южной Корее связано с вторжением северокорейских дронов, сообщает южнокорейский новостной телеканал YTN со ссылкой на данные объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны.
"В результате соответствующего реагирования произошел один инцидент. Примерно в 11.40 (05.40 мск) легкий штурмовик из 8-й эскадры ВВС страны разбился в поле у поселка Муккери, уезда Хвенсон, провинции Канвондо. Два пилота катапультировались, ущерба не зафиксировано", - сообщает YTN.
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Эксперт предупредил о риске непреднамеренного конфликта в Корее
По его данным, военные пояснили, что этот инцидент произошел при "подготовке к тактической поддержке в связи с северокорейскими дронами".
Ранее сообщалось, что дроны были замечены над южнокорейской территорией в 10.25 (04.25 МСК) в ряде районов, вплоть до Сеула. По данным агентства Рёнхап, в частности они появились в районах Кимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу, что привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск).
Последний раз Южная Корея заявляла об обнаружении северокорейских беспилотных летательных аппаратов к югу от межкорейской границы в 2014 и 2017 годах. -0-
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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