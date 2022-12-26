https://ria.ru/20221226/koreya-1841335062.html

В Южной Корее штурмовик потерпел крушение из-за вторжения дронов из КНДР

В Южной Корее штурмовик потерпел крушение из-за вторжения дронов из КНДР - РИА Новости, 26.12.2022

В Южной Корее штурмовик потерпел крушение из-за вторжения дронов из КНДР

Крушение легкого штурмовика в Южной Корее связано с вторжением северокорейских дронов, сообщает южнокорейский новостной телеканал YTN со ссылкой на данные... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:04

2022-12-26T12:04

2022-12-26T12:06

в мире

южная корея

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Крушение легкого штурмовика в Южной Корее связано с вторжением северокорейских дронов, сообщает южнокорейский новостной телеканал YTN со ссылкой на данные объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны. "В результате соответствующего реагирования произошел один инцидент. Примерно в 11.40 (05.40 мск) легкий штурмовик из 8-й эскадры ВВС страны разбился в поле у поселка Муккери, уезда Хвенсон, провинции Канвондо. Два пилота катапультировались, ущерба не зафиксировано", - сообщает YTN. По его данным, военные пояснили, что этот инцидент произошел при "подготовке к тактической поддержке в связи с северокорейскими дронами". Ранее сообщалось, что дроны были замечены над южнокорейской территорией в 10.25 (04.25 МСК) в ряде районов, вплоть до Сеула. По данным агентства Рёнхап, в частности они появились в районах Кимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу, что привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск). Последний раз Южная Корея заявляла об обнаружении северокорейских беспилотных летательных аппаратов к югу от межкорейской границы в 2014 и 2017 годах. -0-

https://ria.ru/20221226/koreya-1841325304.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, южная корея