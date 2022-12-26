https://ria.ru/20221226/koreya-1841325304.html

Эксперт предупредил о риске непреднамеренного конфликта в Корее

Эксперт предупредил о риске непреднамеренного конфликта в Корее - РИА Новости, 26.12.2022

Эксперт предупредил о риске непреднамеренного конфликта в Корее

Риски непреднамеренного конфликта на Корейском полуострове растут, при этом ни одна из сторон, в том числе США, не хотели бы возникновения крупного кризиса,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:41

2022-12-26T11:41

2022-12-26T13:09

южная корея

кндр (северная корея)

политика

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Риски непреднамеренного конфликта на Корейском полуострове растут, при этом ни одна из сторон, в том числе США, не хотели бы возникновения крупного кризиса, считает считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.По его словам, подобные эпизоды, по южнокорейским данным, уже были, однако в Пхеньяне это не подтверждали - в различные периоды напряженности."В те разы, как и сейчас, я думаю, это были разведывательные дроны. Если подтвердится, то это один из симптомов нарастающей напряженности на Корейском полуострове. В таких условиях растет возможность непреднамеренного военного конфликта по неосторожности", - сказал Воронцов РИА Новости.По мнению эксперта, вероятность прямых, но локальных столкновений - в районе демаркационной линии - допускали и аналитики в Южной Корее с учетом того, как развивается ситуация и какие шаги "по укреплению своей обороноспособности" каждая из сторон предпринимает."К сожалению, исключать (боестолкновений - ред.) нельзя. При этом есть ощущение, что ни одна из сторон, а тут как минимум три стороны надо рассматривать - США, прежде всего, не настроены на возникновение крупного конфликта, который выйдет за пределы возможных локальных столкновений", - отметил Воронцов.Ранее сообщалось, что северокорейские беспилотники, предположительно, пересекли межкорейскую границу в понедельник без разрешения Южной Кореи. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. После того, как беспилотники КНДР пересекли границу, южнокорейские военные сначала произвели предупредительные выстрелы, а затем попытались уничтожить их.По данным агентства Рёнхап, дроны сначала были замечены в этих районах в Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу, что привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Гипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск). Источники агентства подтверждают, что дроны пересекли эти районы и "приблизились к окрестностям Сеула". Последний раз Южная Корея заявляла об обнаружении северокорейских беспилотных летательных аппаратов к югу от межкорейской границы в 2014 и 2017 годах.Минобороны Южной Кореи заявило, что проникновение беспилотников КНДР на территорию Южной Кореи является явной провокацией и военные будут решительно реагировать на подобные действия.

https://ria.ru/20221226/koreya-1841302344.html

https://ria.ru/20221220/kndr-1839896285.html

южная корея

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

южная корея, кндр (северная корея), политика